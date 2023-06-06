Помощь аллергикам

Как известно, пыльца полыни входит в топ-10 глобальных аэроаллергенов. В Казахстане полынь является причинным аллергеном у 68% детей и подростков, страдаю­щих аллергическим ринитом и бронхиальной астмой. А сама болезнь лишь контролируется, однако о полном излечении пока говорить не приходится.

По словам специалистов, сущест­венным недостатком аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ) является слишком продолжительный курс (2,5–8 месяцев на протяжении от 3 до 5 лет) с многократными приемами аллергенов (минимум 8 инъекций за курс), в результате которого возникает проблема не только комплаентности (незавершение полного курса терапии), но и риска проявления нежелательных явлений от АСИТ. В Казахстане медицинские учреждения, оказывающие услуги по АСИТ, в своей работе используют вакцины, зарегистрированные как биологически активные добавки или завезенные по так называемому разовому ввозу с разрешения МЗ РК.

Пресс-служба Казахского национального медицинского университета им. С. Асфендиярова сообщила, что новая вакцина приготовлена на основе рекомбинантного мажорного белка пыльцы полыни Art v 1, формулированного масляным адъювантом, и получила название PollenVax.

– В отличие от зарубежных аналогов она способна в ультракоротком режиме (общая продолжительность курса – один месяц) с четырьмя подкожными иммунизациями обеспечивать выраженную терапевтическую эффективность в отношении аллергического ринита и астмы, вызывае­мых пыльцой полыни, – рассказал Кайсар Табынов.

Сейчас проходят доклинические исследования, включая оценку эффективности, острой и ­хронической токсичнос­ти на лабораторных моделях.

Кайсар Табынов представит свое изобретение на первом международном форуме «Asfen.Forum, новое поколение-2023», который пройдет 5–6 июня в Алматы и призван объе­динить молодых и талантливых ученых в облас­ти медицины и здравоохранения из 20 стран мира.