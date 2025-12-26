Ранее центр располагался в Кызылжарском районе, что осложняло экстренное размещение детей, особенно в ночное время и выходные дни. Новый ЦАН разместился в черте Петропавловска, недалеко от городского управления полиции. Такое расположение значительно ускоряет реагирование в экстренных ситуациях.

Для воспитанников в возрасте от 3 до 18 лет оборудованы отдельные палаты на 30 спальных мест. В центре созданы условия для проживания, досуга и отдыха, а также для оказания медицинской и психологической помощи.

Как отмечает пресс-служба ДП СКО, только за 11 месяцев текущего года полицейские Петропавловска 79 раз участвовали в розыске пропавших детей и подростков. Каждый подобный сигнал требует немедленных дейст­вий, и наличие центра адаптации в городе стало серьезным подспорьем для ювенальных полицейских и педагогов. Работа в этом направлении ведется в рамках реализации концепции «Закон и Порядок».

– Центр предназначен для временного пребывания детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуа­ции и нуждающихся в государственной поддерж­ке. В этот период важно обеспечить безопасность, заботу и условия для полноценного развития, – подчеркнул аким области ­Гауез Нурмухамбетов.

Глава региона передал центру ключи от нового автомобиля, который будет использоваться для повседневных нужд.