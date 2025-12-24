Наркотики, алкоголь, телефоны, оружие – это только часть «улова», обнаруженного в этом году гвардейцами Регионального командования «Шығыс» и их четвероногими напарниками. Например, в августе военнослужащий и его служебная собака задержали курьера, пытавшегося перебросить в исправительное учреждение № 18 упаковки с марихуаной весом больше 430 граммов.
