Помощь окажет Локи

Статьи,Служу отечеству!
297
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

Наркотики, алкоголь, телефоны, оружие – это только часть «улова», обнаруженного в этом году гвардейцами Регио­нального командования «Шығыс» и их четвероногими напарниками. Например, в августе военнослужащий и его служебная собака задержали курьера, пытавшегося перебросить в исправительное учреждение № 18 упаковки с марихуаной весом больше 430 граммов.

фото пресс-службы Национальной гвардии РК

В сентябре гвардейцы-кинологи остановили мужчину при попытке перекинуть на территорию учреж­дения № 16 партию «синтетики». В начале осени военнослужащие час­ти 5518 передали ­полицейским подростка, вооруженного травматическим пистолетом…

Как рассказали в пресс-службе РгК «Шығыс», только на востоке страны военные кинологи и их лохматые напарники ежегодно пресекают десятки правонарушений. Как правило, служебные собаки прибывают из кинологического центра воинской части 6654 в Алматинской области. Здесь занимаются овчарками бельгийской, голландской, немецкой пород, обучают их бое­вой и караульной службе.

– Уже через полтора месяца мы переводим щенков на сухой корм, – рассказал начальник службы кинологи­ческого центра майор Жанторе ­Мендиоразов. – Еще полтора месяца инструкторы занимаются с ними, чтобы при­учить к внешней среде и воспитать выдержку. Каждому щенку дают кличку, потому что очень важно развивать слуховые навыки. Собак выводят на полосу препятствий, обучают коман­дам «сидеть», «стоять», «лежать».

Постепенно инструкторы усложняют задания, питомцев начинают обучать поиску предметов по запаху. По словам специалистов, феноменальный нос обученной породистой собаки может взять запаховый след даже спустя 10 лет! Правда, это в идеале.

В числе показательных в регио­нальном командовании привели прошлогодний случай, когда служебная собака Локи учуяла в огром­ном мешке с гипсовой смесью пакетики с 300 граммами гашиша. Кто-то таким образом попытался провезти наркотики в колонию.

Всего в рядах Национальной гвардии несут службу около тысячи служебных собак. Только за 10 месяцев этого года с их помощью выявлено более 120 правонарушений.

#Нацгвардия #служба #кинологи #служебная собака #Локи

