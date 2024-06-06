Попались в «сети» браконьеры

В общей сложности выявлено 156 правонарушений. У браконьеров изъято более 580 кг рыбы, около 1 500 метров рыболовных сетей, лодки и другие вещественные доказательства противоправной деятельности на водоемах региона.

Так, в Ордабасинском районе сотрудники правоохранительных органов совместно с рыбинспекторами установили двух жителей города Арыс, у которых изъяли лодку и около 60 кг рыбы разных видов. По факту незаконной добычи рыбных ресурсов проводится расследование и выясняются все обстоятельства.

Кроме того, полицейскими Туркестанской области проведена работа по очищению рек, а также Богенского, Коксарайского и Шардаринского водохранилищ от заброшенных лодок и рыболовных сетей. Полицейские призывают жителей региона соблюдать природоохранное законодательство и беречь природу.