Попались в «сети» браконьеры

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Любовь Доброта, Туркестанская область

Сотрудники природоохран­ной полиции изъяли у браконьеров свыше полтонны рыбы. Таков итог проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нерест».

фото из архива "КП"

В общей сложности выявлено 156 правонарушений. У браконьеров изъято более 580 кг рыбы, около 1 500 метров рыболовных сетей, лодки и другие вещественные доказательства противоправной деятельности на водоемах региона.

Так, в Ордабасинском районе сотрудники правоохранительных органов совместно с рыбинспекторами установили двух жителей города Арыс, у которых изъяли лодку и около 60 кг рыбы разных видов. По факту незаконной добычи рыбных ресурсов проводится расследование и выясняются все обстоятельства.

Кроме того, полицейскими Туркестанской области проведена работа по очищению рек, а также Богенского, Коксарайского и Шардаринского водохранилищ от заброшенных лодок и рыболовных сетей. Полицейские призывают жителей региона соблюдать природоохранное законодательство и беречь природу.

#браконьеры #Нерест #природоохран­ная полиция

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