Сентябрь щедр на новости. И первое о чем хотелось бы сказать – это поправки в Конституцию и возвращение столице прежнего названия – Астана. Депутаты местного маслихата даже заявили о готовности принести горожанам извинения, за то что ранее переименовали столицу, не спросив их мнения. Один из общественных деятелей назвал случившееся «восстановлением исторической справедливости». Что, впрочем, является заметным преувеличением. Астана – действительно классный бренд, и полностью соответствует требованиям хорошего нейминга: узнаваемо, легко произносимо и со значением сложностей не возникает. Пережив шесть переименований, этот город способен на большее. В конечном итоге мало кто мог поверить, что Алматы перестанет быть столицей. Но все помнят обоснование переноса: перенаселенность, близость к границе… Кто может быть на 100 процентов уверен, что столица, уже сегодня подпадающая под эти же критерии, когда-нибудь, пусть даже в очень отдаленной перспективе, не переедет в другой город. И главное, пожалуй, – переименование столицы Казахстана в Астану не потребует изменений в документах граждан. Как минимум расходы на переименование не коснутся горожан напрямую.

Визит Папы Римского – событие мирового значения. Это первый визит Франциска в Цент­ральную Азию. 21 год отделяет нас от момента первого посещения понтификом Астаны. Все изменилось, и изменилось очень сильно. Апостольский визит № 2, несомненно, не просто войдет в историю, но запомнится людям. Франциск нашел такие слова про Абая, наш флаг и домбру, что лучшего пропагандиста казахской культуры действительно сложно найти. «На домбре играют, защипывая две струны. Также и Казахстан характеризует способность двигаться вперед, создавая гармонию между «двумя параллельными струнами», – оцените, какая метафора от Франциска!

Завершилась неделя спортивным событием, развязки которого все ждали долгих пять лет. Третий бой Геннадия Головкина с «Канело» не принес победы казахстанцу. Но и поражением это назвать сложно. GGG – это спортсмен из той вселенной, где никто не дает оценку событию, основываясь только на результатах поединка, прочитанных в утренней газете. Головкин – спорт­смен не из числа тех, кого любят и уважают по принципу «победил – любим, проиграл – забыли». Big Drama Show заставляла полстраны просыпаться в 6 утра, чтобы посмотреть выступления соотечественника. Заставляла уважать спортсмена, который сделал себя сам. Всегда грустно, когда такие истории заканчиваются. Впрочем, напомним, это та самая вселенная, где спорт – это большое шоу, и происходящее на ринге – лишь малая его часть. И шоу будет продолжаться. «Не забывайте, ребята, у меня есть три пояса в 160 фунтах. Я вернусь, парни! Я все еще чемпион», – сказал Головкин вместо прощания.

Сложно к таким новостям подбирать соответствующие по масштабу заголовки, но неделя в самом деле была насыщенной. В Акмолинской области задержали мужчину, который в собственном сарае добывал золото. Причем не просто дробил руду и промывал песок, а использовал для этого целый арсенал самодельного автоматического оборудования. Это называется: «когда ты слишком стар и слишком рукастый, чтобы майнить криптовалюту»… Конечно, такое приложение сил и умений – незаконно. Но прикладывать усилия к делам хорошим, увы, не всегда выгодно. Даже если это не очень сложно. Даже если речь об элементарных вещах.

Например, вывоз мусора после отдыха. Наши люди этого делать категорически не хотят. После летнего сезона из Бурабайского заповедника вывезли 1 379 тонн мусора. Правда, не сообщается куда, но было бы справедливо, если бы мусор вывезли обратно в Астану и другие города, откуда он приезжает вместе с отдыхающими.