Поправки в Конституцию РК позволят окончательно отойти от старой государственной модели

Фундамент Нового Казахстана

Изменения и дополнения, которые планируется внести в Основной закон страны, позволят окончательно отойти от старой государственной модели.

В этом уверены представители общественных штабов и депутаты маслихатов Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Павлодарской областей. Свои мнения они озвучили во время межрегиональной выездной встречи с общественностью Костанайской области.

Такая «перезагрузка» назрела уже давно. Перезапуск политической системы – дело архиважное для Казахстана, особенно на фоне стагнации в социально-экономическом развитии, которая наблюдается на протяжении последних лет и которая стала одной из причин событий трагического января.

– Неблагоприятная обстановка в стране привела к оттоку молодежи из Казахстана, который за последнее десятилетие достиг критических показателей. Десятки тысяч казахстанцев покидают страну в поисках лучшей жизни. Четверть эмигрантов – молодые люди, которые в подавляющем большинстве имеют высшее образование: педагоги, врачи, инженеры, ученые... А ведь они могли бы внести значительный вклад в развитие Казахстана, – подчерк­нул председатель постоян­ной комиссии костанайского областного маслихата Махаббат Жутаев. – Предложение Президента Касым-Жомарта Токаева внести масштабные поправки в действую­щую Конституцию прозвучали в нужный момент. Общество готово к кардинальным изменениям, которые дадут толчок социально-экономическому развитию страны, а значит и повысят благосостояние граждан.

Поправки уже «окрестили» глобальными, ведь они коснутся 33 статей Основного закона страны. По сути, изменениям подвергнется треть Конституции. Ожидается, что новшества трансформируют модель государст­венного управления и станут началом нового этапа общественных процессов.

– Сократятся полномочия Президента. В частности, Глава государства прекращает членство в политической партии, исключается его компетенция по отмене или приостановлению актов акимов областей, городов респуб­ликанского значения. Усилится роль Парламента. В том числе через внедрение смешанной пропорционально-мажоритарной модели формирования Мажилиса. Расширится участие граждан в управлении страной, – отметил секретарь костанайского городского маслихата Багитбек Сандыбеков.

Важным изменением считается возвращение мажоритарной системы формирования местных представительных органов власти, и особенно на районном уровне.

– Кому как не жителям сел сегодня нужны поддержка и участие представительной власти в решении проблем. К сожалению, существующая партийная система на уровне районов не оправдала себя. Также этим решится вопрос участия в выборах граж­дан, не желающих вступать в какую-либо партию. Поэтому я уверена, что данная норма позволит выстроить систему местного самоуправления, основанную на максимальном доверии к депутатскому корпусу со стороны населения, – сказала руководитель ОО «Ассоциация деловых женщин по Костанайской области» Гульсара Жаманкулова.

Необходимо отметить, что все планируемые в Конституцию поправки будут внесены самым демократичным способом – волеизъявлением граждан. Именно поэтому важность предстоящего референдума трудно переоценить.