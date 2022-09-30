Фото: polisia.kz
Происшествия
Просил снять прыжок с моста, бросался под автобус: задержан житель Атырау

Сегодня днем, 30 сентября, 31-летний житель Атырау позвонил местному журналисту и сообщил, что собирается спрыгнуть с моста. Журналист сразу же обратился в полицию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Человек мне позвонил и сказал, что едет в сторону моста, чтобы совершить суицид. И он хочет, чтобы я снял это на видео", – сказал он.

Сотрудники ЦОУ Управления полиции города Атырау заметили указанного гражданина на мосту и сразу же направили на место ближайших сотрудников патрульной полиции.

До прибытия полиции он пытался прыгнуть под колеса автобуса, двигавшегося по мосту. Однако, водитель вовремя затормозил и горожанин попытался заползти под автобус.

Стражи порядка вытащили мужчину из под автобуса и усадили в патрульное авто.

Горожанин доставлен в Управление полиции города Атырау и передан следственно-оперативной группе.

 

Популярное

Все
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Компромисс между художником и властью
Мужская профессия
Учитель из Великобритании полюбил Алматы и казахский язык
Произведения Толена-аға очищают души людей
Разговоры о любви
Юстиция: 30-летний рубеж
Одежда маленьких взрослых
Как считают многие литературоведы, главная черта писателя Дукенбая Досжана – умелое сочетание прошлого и настоящего Казахстана
Ботаникам здесь не место?
Теперь мы в Лиге В
Лучший заплыв впереди
Любование и осмысление
От КХЛ до первенства планеты
Сердце долины Жетысу
Побудьте на чужом месте
Барометр общества – молодежь
Вакантная клетка для красного петуха
Педагогическая поэма Марка Подольского
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Прообразами героев известной повести Чингиза Айтматова «Джамиля»могли быть реальные люди.
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 23 сентября
Диверсификацию торговых путей в периметре ЕАЭС обсудили на Совете ЕЭК
МИД РК напомнил казахстанцам, обеспокоенным притоком россиян, о традициях гостеприимства
Кто работал, тот удержится, а кто был безликим «костюм-шалбар», тот мандат потеряет
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 24 сентября
Руслан Кунуров назначен командующим Военно-воздушными силами
Как ввоз нелегального зерна из России отражается на рынке Казахстана
Страны СНГ обсудили вопросы взаимовыгодной торговой политики
Более 1,6 млн россиян въехали в Казахстан с начала года
Трое россиян пытались незаконно пересечь границу Казахстана
Вопросы сотрудничества обсудили Жумангарин и Оверчук в Москве
Сенсационные и ранее неизвестные документы о деятельности Алашорды обнаружены в архивах внешнеполитической истории МИД Японии
Готовы ли казахстанские вузы принять студентов из России – ответ главы МНВО
Жилье есть, но очень дорогое
Эксперт о выборах: одним из главных конкурентов будет «кандидат «против всех»
Массовыми увольнениями завершился митинг работников скорой в Мангистау.
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Зачем самолет ВВС США прилетал в Нур-Султан, пояснили в МИД РК
В сузакской степи археологи нашли древний храм, аналогов которому нет в Казахстане
Где смотреть прямую трансляцию Послания Президента народу Казахстана
Новая инициатива Президента Токаева: Нацфонд – детям
Токаев выступает с Посланием народу Казахстана – онлайн-трансляция
Указ Президента Республики Казахстан
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Как получить компенсацию по тенговым депозитам – утверждены правила
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Объявлены новшества ЕНТ-2023
В Костанайской области огнем уничтожено и повреждено более 100 жилых домов
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
МВД обратилось к казахстанцам с предупреждением
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало

Читайте также

Происшествия
Устроиться в госучреждение по поддельному диплому пытался ж…
Происшествия , Видеогалерея
Рынок загорелся в Таразе
Происшествия
Девочка, обвинявшая родственников в сексуальном насилии, по…
Происшествия , В мире
69 человек погибли в результате крушения судна в Бангладеш

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]