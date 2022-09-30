Просил снять прыжок с моста, бросался под автобус: задержан житель Атырау

Сегодня днем, 30 сентября, 31-летний житель Атырау позвонил местному журналисту и сообщил, что собирается спрыгнуть с моста. Журналист сразу же обратился в полицию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Человек мне позвонил и сказал, что едет в сторону моста, чтобы совершить суицид. И он хочет, чтобы я снял это на видео", – сказал он.

Сотрудники ЦОУ Управления полиции города Атырау заметили указанного гражданина на мосту и сразу же направили на место ближайших сотрудников патрульной полиции.

До прибытия полиции он пытался прыгнуть под колеса автобуса, двигавшегося по мосту. Однако, водитель вовремя затормозил и горожанин попытался заползти под автобус.

Стражи порядка вытащили мужчину из под автобуса и усадили в патрульное авто.

Горожанин доставлен в Управление полиции города Атырау и передан следственно-оперативной группе.