Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность

К примеру, судебные разбирательства по парку «Кен баба», которые длились несколько месяцев, завершились в пользу города. Решение суда первой инстанции о возвращении основной части территории зеленой зоны в коммунальную собственность поддержано постановлением судебной коллегии по гражданским делам Шымкентского городского суда от 10 июля 2024 года.

В зале судебного заседания шаг за шагом исследованы все действия, которые привели к тому, что детский парк не просто оказался в частных руках, но и лишился своего исконного предназначения. Зеленую зону напичкали бизнес-объектами, вырубив много вековых деревьев и вымостив тротуарной плиткой газоны.

Этот парк – типичный пример того, как в Шымкенте в свое время обошлись с зонами отдыха для горожан.

В 1999 году решением акима города земельный участок площадью 3,9272 га был передан ТОО «ЧПКФ «Сапар» во временное пользование на 15 лет для организации центра эстети­ческого и культурного воспитания детей и подростков на территории детского парка. Вместо реализации первоначального проекта парк стараниями нового собственника быстро трансформировался сначала в крупную зону общепита, а затем прирос салонами красоты и торговыми центрами, потеснив деревья и клумбы.

В процессе коммерческой экс­плуатации вырубались вековые дубы, значительные участки парка покрывались бетоном и плиткой, а обещанный детский центр так и не был создан. Наоборот, ранее существовавшие бесплатные детские площадки, качели и песочницы также были уничтожены.

Между тем, согласно Генеральному плану города Шымкента, территория парка «Кен баба» отведена под «зеленую зону». С каждым годом количество коммерческих объектов в парке увеличивалось, а санитарное состояние ухудшалось, что вы­звало множество жалоб со стороны горожан. Строительство, сопровождающееся вырубкой деревьев, продолжалось даже в этом году, несмотря на то что шли судебные процессы по возврату парковых земель городу. Это еще больше захламило парк, санитарное состояние которого и без того вызывает много вопросов.

«Претензии жителей на не­удовлетворительное состояние парка касались бизнеса, который не выполнил свои социальные обязательства. До завершения судебных разбирательств город не мог законно заниматься благоустройством и озеленением парка, поскольку бюджетные средства нельзя расходовать на объекты, не принадлежащие ему», – пояснили в пресс-службе Шымкентского городского акимата.

Учитывая общественный резонанс, акимат инициировал возвращение парка в госсобственность, тем более что срок аренды, установленный в 1999 году, давно истек. Департамент управления земельными ресурсами направил исковое заявление в Специализированный межрайонный экономический суд города Шымкента о признании недействительными постановления городского акимата о предоставлении земельного участка и последующих сделок.

По решению суда от 30 апреля 2024 года исковое заявление было удовлетворено, и центральная часть территории парка «Кен баба» возвращена в государственную собственность. Решение суда первой инстанции поддержано в ходе апелляции. Земли, на которых расположены частный дом и объекты бизнеса, по-прежнему являются объектами судебного разбирательства.

Стоит отметить, что это не первая попытка вернуть эту территорию городу. Еще в 2008 году суд по иску территориальной инспекции по управлению земельными ресурсами вернул в госсобственность 2,6 га парка, оставив частнику 1,3 га, на которых на тот момент уже были возведены объекты бизнеса.

Но спустя год акимат снова предоставил предпринимателю парковые земли с оговоркой «для озеленения без капитального строительства». Но это условие, как и первоначальное обязательство создать в парке «центр эстетического и культурного воспитания детей и подростков», остались только на бумаге. В реальности же деревья пошли под сруб, а на их месте продолжилось строительство салонов красоты, кафе и ресторанов.

«Акимат города Шымкента приложит все усилия для успешного завершения данного проекта и восстановления парка «Кен баба» для горожан. После полного возвращения парка в государственную собственность перед акиматом встанет новая сложная задача по восстановлению зеленой зоны. Ее решению отнюдь не способствует необоснованная критика в адрес акимата, развернутая в некоторых пабликах. Все новости, связанные с развитием города, акимат Шымкента публикует на своей официальной странице в Instagram», – отметили в пресс-службе.