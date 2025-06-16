Фото: Kazakh Tourism

В Астане глава Kazakh Tourism Кайрат Садвакасов вручил почетную миссию «Посол туризма Казахстана» популярному инфлюенсеру из Китая Таотао, сообщает Kazpravda.kz

Блогер с искренним энтузиазмом знакомит свою 7-миллионную аудиторию с богатой культурой и природой РК. Инфлюенсер из Китая уже посетила три региона Казахстана. Впервые она открыла для себя Казахстан на Всемирных играх кочевников в 2024 году. В этот раз Таотао путешествует по уникальным природным локациям Восточно-Казахстанской и Алматинской областей, а также вокруг городов Астана и Алматы.

Таотао увлекается верховой ездой и уделяет особое внимание культуре и и живописным природным ландшафтам страны. В своих публикациях блогер демонстрирует традиционные казахские наряды, знакомит с кухней, делится кадрами с охоты с беркутом.

«Я чувствую себя очень польщенной и благодарной за вручение такого почетного статуса. Я буду продолжать делиться красивыми пейзажами и национальной кухней Казахстана, чтобы как можно больше людей узнали о стране и посещали ее», – поделилась своими эмоциями Таотао.

С 2018 года Kazakh Tourism реализует инициативу «Посол туризма РК». Она направлена на продвижение Казахстана как привлекательного туристкого направления, привлечение внимания путешественников со всего мира к многообразию природного и культурного богатства страны.

В прошлом году японский блогер Юдзи Натсума принял на себя эту почетную миссию.