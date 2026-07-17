Китай стал вторым в мире по потенциалу солнечной тепловой энергетики

По состоянию на конец июня 2026 года установленная мощность солнечных тепловых электростанций /СТЭС/ в Китае составила 2,1 ГВт, что позволило стране занять второе место в мире после Испании, сообщил Китайский совет по электроэнергетике

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

На данный момент в стране реализовано 24 проекта СТЭС и еще 26 проектов общей мощностью 3,2 ГВт находятся в стадии строительства, следует из данных вышеупомянутой отраслевой организации, обнародованных в четверг на Форуме по чистой энергии в провинции Цинхай /Северо-Западный Китай/, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Синьхуа

На СТЭС с помощью зеркал концентрируется солнечный свет и вырабатывается тепло, которое можно хранить и использовать для выработки электроэнергии при необходимости. Стабильная и диспетчерская мощность таких объектов дает возможность электросетям управлять колебаниями при ветровой и фотоэлектрической генерации.

Уровень локализации технологий и оборудования СТЭС в Китае превысил 95 проц. С повышением доли отечественных разработок средние расходы на строительство СТЭС за последнее десятилетие сократились вдвое - до примерно 15 тыс. юаней /примерно 2200 долл. США/ за киловатт.

К 2030 году в стране планируется увеличить установленную мощность СТЭС до 15 ГВт.