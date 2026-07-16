Токаев: Необходимо развивать цифровую логистику и транспортные коридоры с большим потенциалом

Айман Аманжолова
корреспондент

Глава государства встретился с руководителями высокотехнологичных компаний Китая, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По словам Касым-Жомарта Токаева, Казахстан должен стать основным транспортно-логистическим хабом, связывающим Китай с Центральной Азией, Кавказом, Ближним Востоком и Европой. Сейчас по территории страны проходит 13 международных транспортных коридоров. Около 85% железнодорожных перевозок между Китаем и Европой осуществляется через Казахстан. За последние 15 лет государство инвестировало более 35 миллиардов долларов в развитие транспортной и логистической инфраструктуры.

«Мы прокладываем новые железнодорожные линии и увеличиваем возможности транспортировки грузов по Транскаспийскому маршруту, или «Среднему коридору», - отметил Президент.

В XXI веке недостаточно измерить конкурентоспособность транспортного коридора по качеству инфраструктуры. Успех таких проектов в настоящее время зависит, прежде всего, от скорости обмена данными, уровня цифровой интеграции и прозрачности логистики. Поэтому Казахстан закладывает основу единой цифровой экосистемы в сфере международных грузовых перевозок. Главным проектом Казахстана в этой области является платформа Smart Cargo. Это единое цифровое окно, объединяющее таможенные, логистические и коммерческие услуги в общую цифровую среду. Главная цель – формирование единого цифрового транспортного пространства Евразии.

«Одним словом, мы должны создать пространство, в котором товары будут пересекать границу так же быстро и эффективно, как данные передаются через цифровую сеть. Считаю, что Казахстан и Китай могут совместно установить новые глобальные стандарты, повышающие эффективность международной торговли. Приглашаю китайские компании, работающие в сфере технологий, логистики, и инвесторов в сфере инфраструктуры принять активное участие в реализации этой масштабной инициативы», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент также обозначил перспективы сотрудничества в области освоения критически важных минералов. Он отметил, что Казахстан входит в число мировых лидеров по запасам ряда стратегических ресурсов и намерен развивать производство продукции с высокой добавленной стоимостью совместно с международными партнерами.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев затронул тему возможностей в сфере AgriTech, искусственного интеллекта и обеспечения пищевой безопасности.

«Весь мир сейчас осуществляет трансформацию аграрной сферы. Чтобы быть конкурентоспособным в сельском хозяйстве, недостаточно полагаться только на природные ресурсы. В этой области очень важно, прежде всего, уметь эффективно использовать данные, искусственный интеллект и цифровые технологии», - сказал Глава государства.

Казахстан два года подряд собирает по 27 миллионов тонн зерна. Это рекордный показатель, достигнутый благодаря применению современных технологий и эффективному управлению. В целом, в стране интенсивно ведут работу по цифровизации сельского хозяйства. Особенно широко внедряются беспилотники, спутниковый мониторинг состояния посевов, высокоточные технологии в земледелии. В стране более 200 агропромышленных предприятий работают по принципу «умной фермы». Еще более 650 хозяйств поэтапно внедряют цифровые решения.

«Мы также разрабатываем национальную систему цифрового отслеживания. Эта система позволяет полностью отслеживать путь сельскохозяйственной продукции от поля до потребителя. Цель – увеличение объемов сельскохозяйственного производства, а также развитие пищевой промышленности с высокой добавленной стоимостью. Тем самым мы намерены развивать Казахстан как ведущий агропромышленный хаб в Центральной Азии», - продолжил Касым-Жомарт Токаев.

Самый короткий путь к достижению этой цели – внедрение искусственного интеллекта, роботизации и технологии «Индустрия 4.0». Интеллектуальные системы контроля качества, автоматизированные производственные линии и интегрированные цепочки поставок на цифровой основе повышают производительность труда и позволяют работать в соответствии с международными стандартами.

«Кроме того, мы развиваем передовую инфраструктуру хранения продукции, включая современные логистические центры, автоматизированные и оборудованные холодильниками склады. В целом, в этой сфере происходят кардинальные и масштабные изменения. Приглашаем китайские компании принять активное участие в реализации этих инициатив», – сказал Глава государства.

 

#Токаев #Китай #транспорт #цифровизация #логистика

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