Попытку побега из колонии пресекли в Павлодаре

Заключенный проник в запретную зону павлодарской колонии. Но бдительный часовой сорвал попытку, передает Kazpravda.kz со ссылкой Pavlodarnews.kz.

16 апреля около 12:30 в учреждении УИС-24 осужденный проник во внутреннюю запретную зону, на тропу контролеров. Заметив попытку побега осужденного, часовой поста сделал предупредительный окрик и нажал кнопку тревожного сигнала.

Затем гвардеец доложил о ЧП начальнику караула и произвел предупредительный выстрел вверх.

«Осужденного на внутренней запретной зоне задержала дежурная служба. Для выяснения обстоятельств уполномоченные органы проводят следственно-оперативные действия. Также начато служебное расследование совместно с областным департаментом УИС и командиром воинской части 6679», – сообщил начальник пресс-службы РгК «Шығыс» Национальной гвардии РК Багдат Амангельды.

Солдат воинской части 6679 за бдительное несение службы будет поощрен региональным командованием «Шығыс».