Портрет Алии украсил набережную

Общество
10
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В Усть-Каменогорске на улице вдоль набережной Ульбы на торце многоэтажки появился огромный портрет снайпера – Героя Советского Союза Алии Молдагуловой.

фото автора

Идею мурала подсказала молодежь города. По ее мнению, такой арт-объект стал бы замечательным вкладом в память о Победе и подвиге знаменитой казахской девушки, столетие которой в этом году отмечает страна. Руководство областного центра поддержало инициативу, и в конце октября работа закипела. Выбор пал на дом, расположенный торцом к оживленной набережной Ульбы.

Художники изобразили Алию в солдатской форме на фоне неба с золотыми облаками при восходящем солнце – цветами флага Казахстана. Ввысь взлетают белые голуби как символ мирной жизни. Внизу – фрагмент национального орнамента и имя, нанесенное в стиле автографа.

– Изображение делали несколько дней, с утра до позднего вечера, – рассказывает жительница много­этажки Ботагоз Даделканкызы. – Было интересно наблюдать, как мастера с автолестницы наносят отдельные фрагменты и соединяют их в единую композицию.

Мурал Алии стал седьмым подобным арт-объектом в Усть-Каменогорске с начала года. В мае торец дома по улице Кабанбай-батыра украсил портрет Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, позже на других улицах появились собирательные образы спасателя, полицейского, металлурга…

Алия Молдагулова родилась 25 октября 1925 года. Воевала в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. На счету снайпера – более 80 врагов. Погибла девушка в бою в январе 1944-го, посмертно удостоена звания Героя Советского Союза.

#мурал #Усть-каменогорске #Алия Молдагулова

Популярное

Все
Будущее за цифровым интеллектом
Мебель-трансформер от ученых помогает делать шаги
Из «микро» – в сегмент МСБ
Впечатляющий старт Елены Рыбакиной
В Зайсанском районе построят водохранилище
Большие возможности и большая ответственность
В Астане состоялся форум немцев Казахстана
«Кайрат» и «Семей» пробились в плей-офф
В Барселоне завершил работу Международный конгресс архивов
Повышая правовую грамотность населения
О туризме и банковской деятельности
Патриотическое воспитание как конкуренция смыслов
Программа совместно с ЮНИСЕФ
Россыпь наград из Улан-Батора
Азарт, мастерство и гармония
Остался год до юношеской Олимпиады
Лавины взяли под цифровой контроль
Придать диалогу стратегическую направленность
Помощь, от которой хуже...
Обсуждены проблемы в сфере энергетики
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Впервые в Казахстане пройдет чемпионат Азии по бирманскому боксу
Казахстан и Китай обсудили всестороннее стратегическое партнёрство
Искусственный интеллект помогает врачам спасать пациентов с инсультом
Сельский ученик стал бронзовым призером Азиатских игр
Конкурс на лучшее название первой АЭС в Казахстане завершен
Правительство реализует комплекс мер в рамках поручений Президента
Органы умершей женщины пересадили шести пациентам в Алматы
Создатели ИИ призвали запретить сверхразумный ИИ
КНБ предотвратил теракт в Алматы
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

В МИД Казахстана обсудили права пожилых людей
Более 200 тысяч казахстанцев получили госуслуги с начала го…
На сцене и в жизни – вместе
При ЧС помогут добровольцы

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]