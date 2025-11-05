Идею мурала подсказала молодежь города. По ее мнению, такой арт-объект стал бы замечательным вкладом в память о Победе и подвиге знаменитой казахской девушки, столетие которой в этом году отмечает страна. Руководство областного центра поддержало инициативу, и в конце октября работа закипела. Выбор пал на дом, расположенный торцом к оживленной набережной Ульбы.

Художники изобразили Алию в солдатской форме на фоне неба с золотыми облаками при восходящем солнце – цветами флага Казахстана. Ввысь взлетают белые голуби как символ мирной жизни. Внизу – фрагмент национального орнамента и имя, нанесенное в стиле автографа.

– Изображение делали несколько дней, с утра до позднего вечера, – рассказывает жительница много­этажки Ботагоз Даделканкызы. – Было интересно наблюдать, как мастера с автолестницы наносят отдельные фрагменты и соединяют их в единую композицию.

Мурал Алии стал седьмым подобным арт-объектом в Усть-Каменогорске с начала года. В мае торец дома по улице Кабанбай-батыра украсил портрет Героя Советского Союза Бауыржана Момышулы, позже на других улицах появились собирательные образы спасателя, полицейского, металлурга…

Алия Молдагулова родилась 25 октября 1925 года. Воевала в 54-й отдельной стрелковой бригаде 22-й армии 2-го Прибалтийского фронта. На счету снайпера – более 80 врагов. Погибла девушка в бою в январе 1944-го, посмертно удостоена звания Героя Советского Союза.