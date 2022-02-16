Портрет участвующих в беспорядках в Алматы составила Генпрокуратура

Заместитель начальника 1-Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК представил портрет принимавших участие в январских беспорядках, передает корреспондент Kazpravda.kz
Елдос Килымжанов отметил, что на сегодня 741 подозреваемый с санкции суда содержится под стражей. В их числе 113 ранее судимых, 42 участника запрещенных экстремистских движений и 35 членов организованных преступных групп.
«Мы изучили личности и составили портрет всех арестованных лиц в Алматы. В основной массе – это молодые люди в возрасте до 30 лет, не имеющие высшего образования и постоянного места работы», - сказал он.
По его словам, среди задержанных был проведен анонимный опрос.
«Каждый третий погромщик признался в том, что хотел воспользоваться ситуацией и получить выгоду путем кражи чужого имущества», - резюмировал спикер.