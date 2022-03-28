В художественной галерее Библиотеки Елбасы проходит выставка «Капля солнца».

Дебютная выставка члена Молодежного объединения Союза художников г. Нур-Султана Айданы Минайдаровой организована в рамках проекта библиотеки «Культурный код Независимости». Вниманию зрителей представлено 50 работ, выполненных акварелью и маслом.

Рисуя портреты, Айдана пытается запечатлеть неизвестных героев нашего времени: ее вдохновляет не столько внешность людей, сколько их личность и поступки. Особое мес­то в ее творчестве занимают портреты детей.

– Это особенно актуально в Год детей, объявленный в Казахстане Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым, – отметил на вернисаже директор Библиотеки Первого Президента РК – Елбасы Бакытжан Темирболат.

Айдана Минайдарова – активная участница городских, республиканских и международных выставок. В 2017-м выпустила линейку аксессуаров с авторской росписью воротничков и платков. В том же году специально для выставки в Милане совместно с брендом «AV» художница расписала дизайнерские очки. В 2019-м на Eurasian Fashion Week в Нур-Султане, Алматы и Таиланде совместно с казахстанским брендом NOSI MOYO выступила художником и дизайнером коллекции одежды.

– Большинство картин, выставленных здесь, я писала в последние два месяца. Когда отключали Интернет, думаю, это была большая польза для людей, которые начали оглядываться вокруг и видеть что-то кроме гаджетов. Я обратила внимание на всех, кто находится вокруг меня. Начала изображать то, что дорого не только моему сердцу, но и моему окружению, – поделилась Айдана Минайдарова.

В рамках открытия выс­тавки художница провела мастер-класс по выполнению акварельного портрета, также специалис­ты подготовили творческий тренинг «Родители и дети: доверие и дружба» и лекцию Pollock: Sense of colours.