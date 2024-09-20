Главы совбезов стран – участниц ОТГ встретились в Туркестане Свежий выпуск 20 сентября 2024 г. 0:03 113 Любовь Доброта собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент Секретарь Совета безопасности РК Гизат Нурдаулетов принял участие в III Встрече секретарей советов безопасности Организации тюркских государств (ОТГ), прошедшей в Туркестане. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов В ходе мероприятия стороны обменялись мнениями по ситуации в сфере безопасности и стабильности на пространстве ОТГ. Также были обсуждены вопросы развития сотрудничества для противодействия терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности. Рассмотрены аспекты обеспечения международной информационной безопасности, развития транспортно-логистической инфраструктуры. Гизат Нурдаулетов отметил важность постоянного и эффективного обмена информацией по террористическим угрозам, реализации согласованных действий по пресечению каналов перемещения боевиков и рекрутов международных террористических организаций, а также различных каналов финансирования террористической деятельности. По его словам, в настоящее время возрастает значимость противодействия транснациональным преступлениям с использованием зарубежных интернет-ресурсов, повышения уровня кибербезопасности. Кроме того, была подчеркнута актуальность обеспечения транспортной безопасности, в том числе устойчивого функционирования транспортно-логистических маршрутов, объединяющих страны нашего региона. #Туркестан #ОТГ #встреча секретарей