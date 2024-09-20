Главы совбезов стран – участниц ОТГ встретились в Туркестане

Свежий выпуск
113
Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

Секретарь Совета безопасности РК Гизат Нурдаулетов принял участие в III Встрече секретарей советов безопасности Организации тюркских государств (ОТГ), прошедшей в Туркестане.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе мероприятия стороны обменялись мнениями по ситуации в сфере безопасности и стабильности на пространстве ОТГ.

Также были обсуждены воп­росы развития сотрудничества для противодействия терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности. Рассмот­рены аспекты обеспечения меж­дународной информационной безопасности, развития транс­портно-логистической инфраструктуры.

Гизат Нурдаулетов отметил важность постоянного и эффективного обмена информацией по террористическим угрозам, реализации согласованных действий по пресечению каналов перемещения боевиков и рекрутов международных террористических организаций, а также различных каналов финансирования террористической деятельности. По его словам, в настоящее время возрастает значимость противодействия транс­национальным преступлениям с использованием зарубежных интернет-ресурсов, повышения уровня кибербезопасности.

Кроме того, была подчеркнута актуальность обеспечения транс­портной безопасности, в том числе устойчивого функционирования транспортно-логистических маршрутов, объединяющих страны нашего региона.

#Туркестан #ОТГ #встреча секретарей

Популярное

Все
5-е Всемирные игры кочевников посетили порядка 300 тыс. человек
Книга журналиста «КП», а теперь и детского писателя Асета Сыздыкова скоро появится на полках магазинов
О двухтысячелетнем этногенезе современного казахского народа говорят находки археологов
Следы предков, обнаруженные в горной местности Бота-Мойнак, вскоре могут затеряться
Пополнение в зверинце, как и цыплят, по осени считают
Мама, не горюй!
Путешественники выбирают Казахстан
Горы, озера, реки, поля – добро пожаловать в Центральную Азию!
Крепить согласие языком дружбы
Главы совбезов стран – участниц ОТГ встретились в Туркестане
Лучшие в профессии
Любовь к поэзии, сказкам и легендам, считает жезказганка Юлия Ким, поможет быстрее освоить разговорный казахский
Закладывать фундамент прогресса нации
Он всегда приходил на помощь землякам
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Главы государства
Астана получила копии дипломатических документов и переписки ханов с османскими султанами
Шоу мирового уровня: иностранцы поделились впечатлениями от концерта Димаша Кудайбергена в Астане
Закредитованность населения бьет все антирекорды
Преимущества АЭС разъяснили молодежи
Участие в голосовании – проявление гражданской ответственности
Нужно прислушаться к профессионалам
Измени мышление, и ты изменишь свою жизнь
В ряды спасателей МЧС вступил известный казахстанский спортсмен Артем Резников
Народный штаб за АЭС встретился с членами женского крыла партии AMANAT
Как рождается мирный атом
Чисто, красиво и добродушные люди: иностранцы поделились впечатлениями об Астане
Федеральный канцлер Германии посетит Казахстан с официальным визитом
Чат единомышленников для изучения казахского языка создали в Актау
79-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН открылась в Нью-Йорке
Государства без идеологии быть не может
Фанаты Димаша после концерта убрали за собой мусор
Более 800 тыс. гектаров земли повторно ввели в оборот
Токаев наградил чемпионов-паралимпийцев
Феномен құсбегілік: от степного увлечения до национального бренда
Пресечена попытка ввоза в РК 526 тонн российской пшеницы
Дуров начал выдачу данных Telegram спецслужбам Франции
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
Культурная волна набирает силу
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Конституционный суд рассмотрел более 7 тыс. обращений
Роберт Кеннеди снялся с президентской гонки в пользу Трампа

Читайте также

Закладывать фундамент прогресса нации
Крепить согласие языком дружбы
Лучшие в профессии
KGRCC поможет укрепить взаимодействие с Германией

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]