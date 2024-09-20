Главы совбезов стран – участниц ОТГ встретились в Туркестане

В ходе мероприятия стороны обменялись мнениями по ситуации в сфере безопасности и стабильности на пространстве ОТГ.

Также были обсуждены воп­росы развития сотрудничества для противодействия терроризму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, транснациональной организованной преступности. Рассмот­рены аспекты обеспечения меж­дународной информационной безопасности, развития транс­портно-логистической инфраструктуры.

Гизат Нурдаулетов отметил важность постоянного и эффективного обмена информацией по террористическим угрозам, реализации согласованных действий по пресечению каналов перемещения боевиков и рекрутов международных террористических организаций, а также различных каналов финансирования террористической деятельности. По его словам, в настоящее время возрастает значимость противодействия транс­национальным преступлениям с использованием зарубежных интернет-ресурсов, повышения уровня кибербезопасности.

Кроме того, была подчеркнута актуальность обеспечения транс­портной безопасности, в том числе устойчивого функционирования транспортно-логистических маршрутов, объединяющих страны нашего региона.