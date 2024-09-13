Дуров начал выдачу данных Telegram спецслужбам Франции

По этому случаю всем силовикам Франции рекомендовали возобновить расследования, приостановленные из-за невозможности получить информацию от Telegram

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров наладил связь с французскими правоохранительными органами и начал передавать им информацию, на основании которой можно установить личности пользователей Telegram. Об этом сообщила в четверг, 12 сентября, французская газета Libération, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

По информации издания, еще недавно Дуров игнорировал запросы силовиков, но сейчас Telegram ведет «беспрецедентное сотрудничество» с ними и отвечает на запросы.

«Дверь действительно открывается», - такими словами подтвердила газете начало сотрудничества руководитель отдела киберпреступности прокуратуры Парижа Джоанна Брусс.

По данным Libération, по этому случаю всем силовикам Франции рекомендовали возобновить расследования, приостановленные из-за невозможности получить информацию от Telegram.

Так, менеджмент мессенджера уже отреагировал на запросы Управления по делам несовершеннолетних (Ofmin) французской нацполиции и жандармерии по нескольким уголовным расследованиям, предоставив данные, которые могут помочь установить личности подозреваемых, в том числе в преступлениях против детей, отмечает Libération.

Напомним, гендиректора Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он прилетел в Париж из Азербайджана. 26 августа французские судебные власти продлили срок его содержания под стражей. 27 августа продлили снова.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест был частью «продолжающегося судебного расследования», добавив, что это «ни в коем случае не политическое решение».

В заявлении Telegram говорится, что «абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе».

На крупнейшем американском маркетплейсе Amazon появились в продаже футболки с призывом отпустить бизнесмена из-под стражи.

28 августа французские власти предъявили Павлу предварительные обвинения в том, что он допустил предполагаемую преступную деятельность в своем приложении для обмена сообщениями, и запретили ему покидать Францию до дальнейшего расследования. Его поместили под судебный контроль с залогом в 5 млн евро и обязательством отмечаться в полиции 2 раза в неделю.

Как информирует SHOT, Дуров остался удовлетворен решением парижского суда о введении судебного надзора. Отмечается, что после заседания он был в хорошем настроении, шутил и улыбался, а также похвалил своего адвоката за профессионализм.

По данным SHOT, защита будет строиться на том, что Дуров не может нести ответственность за действия преступников, которые использовали Telegram. Адвокат намерен утверждать, что Дуров не обязан отвечать за всех преступников, которые воспользовались его детищем, это то же самое, если бы Карла Бенца судили за все аварии с автомобилями. Тогда бы и Тима Кука стоило сделать соучастником Дурова, ведь многие «злодеи» заходили в Telegram с помощью iPhone.

6 сентября Дуров впервые после своего задержания во Франции прокомментировал ситуацию.

Также стало известно, что спецслужбы Франции и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию по взлому телефона Павла.