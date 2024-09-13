Дуров начал выдачу данных Telegram спецслужбам Франции

В мире
146

По этому случаю всем силовикам Франции рекомендовали возобновить расследования, приостановленные из-за невозможности получить информацию от Telegram

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров наладил связь с французскими правоохранительными органами и начал передавать им информацию, на основании которой можно установить личности пользователей Telegram. Об этом сообщила в четверг, 12 сентября, французская газета Libération, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Dw.com

По информации издания, еще недавно Дуров игнорировал запросы силовиков, но сейчас Telegram ведет «беспрецедентное сотрудничество» с ними и отвечает на запросы.

«Дверь действительно открывается», - такими словами подтвердила газете начало сотрудничества руководитель отдела киберпреступности прокуратуры Парижа Джоанна Брусс.

По данным Libération, по этому случаю всем силовикам Франции рекомендовали возобновить расследования, приостановленные из-за невозможности получить информацию от Telegram.

Так, менеджмент мессенджера уже отреагировал на запросы Управления по делам несовершеннолетних (Ofmin) французской нацполиции и жандармерии по нескольким уголовным расследованиям, предоставив данные, которые могут помочь установить личности подозреваемых, в том числе в преступлениях против детей, отмечает Libération.

Напомним, гендиректора Telegram Павла Дурова задержали вечером 24 августа, когда он прилетел в Париж из Азербайджана. 26 августа французские судебные власти продлили срок его содержания под стражей. 27 августа продлили снова.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест был частью «продолжающегося судебного расследования», добавив, что это «ни в коем случае не политическое решение».

В заявлении Telegram говорится, что «абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребления на этой платформе».

На крупнейшем американском маркетплейсе Amazon появились в продаже футболки с призывом отпустить бизнесмена из-под стражи.

28 августа французские власти предъявили Павлу предварительные обвинения в том, что он допустил предполагаемую преступную деятельность в своем приложении для обмена сообщениями, и запретили ему покидать Францию до дальнейшего расследования. Его поместили под судебный контроль с залогом в 5 млн евро и обязательством отмечаться в полиции 2 раза в неделю.

Как информирует SHOT, Дуров остался удовлетворен решением парижского суда о введении судебного надзора. Отмечается, что после заседания он был в хорошем настроении, шутил и улыбался, а также похвалил своего адвоката за профессионализм.

По данным SHOT, защита будет строиться на том, что Дуров не может нести ответственность за действия преступников, которые использовали Telegram. Адвокат намерен утверждать, что Дуров не обязан отвечать за всех преступников, которые воспользовались его детищем, это то же самое, если бы Карла Бенца судили за все аварии с автомобилями. Тогда бы и Тима Кука стоило сделать соучастником Дурова, ведь многие «злодеи» заходили в Telegram с помощью iPhone.

6 сентября Дуров впервые после своего задержания во Франции прокомментировал ситуацию.

Также стало известно, что спецслужбы Франции и ОАЭ в 2017 году провели совместную операцию по взлому телефона Павла.

#Франция #сотрудничество #силовики #Telegram #Дуров

Популярное

Все
Сегодня, почти через 800 лет после смерти Шынгыз-хана, многих интересует, где родился этот человек, к какому этносу относится
И спящий носорог, и розовый фламинго
Как рождается мирный атом
В общекомандном зачете по тоғызқұмалақ казахстанцы заняли первое место
Полет на стремительных крыльях к победе
Он первым показал русскому читателю душу казахского народа
Чат единомышленников для изучения казахского языка создали в Актау
Искусство плетения камчи выходит на новый уровень
Кузнечные инструменты должны работать
Заключенные Карлага выводили новые сорта сельхозкультур и породы скота
Село Запорожье Жаксынского района у акмолинцев на слуху
Большую часть репертуара дуэта «Сестры Разенковы» составляют песни на казахском языке
В районе Алтай открыли новые кабинеты для изучения государственного языка
Флагман развития общества
Решить все вопросы с ОСМС
Путешествие по Алматы
К дню рождения матери вся большая семья Садуакасовых приезжает в Каркаралинск
Успеть до полуночи
Новое прочтение «Лебединого озера»
Строить вместе гармоничное, справедливое, стабильное общество
Снег ожидается в некоторых регионах Казахстана на выходных
Не нужно путать атомную бомбу и мирный атом!
Паралимпиада: расписание на субботу
Совещаются молодые атомщики
Быть первым трудно, но интересно!
На энергетической безопасности экономить... опасно
Растущее энергопотребление свидетельствует об устойчивом росте экономики
Слово ученого должно быть убедительным
Против певицы Монеточки возбудили уголовное дело
Казахстанский туризм выходит на мировой уровень
Отбасы банк и акимат области Жетісу запускают жилищную программу для жителей районов и сел
Группа общественников побывала на экскурсии в учебном центре Института ядерной физики
Синнер – первый итальянец, вышедший в финал US Open в одиночном разряде
Иностранные гости – о ВИК в Астане: «Это удивительно, невероятно и круто»
Казахстанцы продолжают активно изымать пенсионные деньги на жилье
«Сам просил»: подростки грозились сбросить ребенка с балкона в Астане
Члены Народного штаба за строительство АЭС провели встречи с жителями Туркестанской области
Президент назначил новых послов Казахстана в ряде стран
Взрастим своих Курчатовых!
ВИК - 2024: определился первый чемпион по қазакша курес
Кайрату Сатыбалды смягчили приговор
Круглосуточную охрану приставили к дому девочки, попавшей в секс-рабство в Кызылорде
Премьер Индии призвал Украину и Россию к переговорам
Рыбалка закончилась трагедией
Казахстанцы собрали 140 млн тенге для впавшего в кому солдата-срочника
Автобус – не вертолет. Местные власти отстранили от работы перевозчика, обвинив его в саботаже
«Лучший педагог»: стартовал прием заявок на конкурс в столице
Тенге незначительно подешевел к доллару за неделю
Масштабный марафон «SARYARQA RUN» пройдет ко Дню Конституции в Астане
Быть или не быть АЭС – решим всей страной
Есть время и возможность подготовить атомщиков
Не использовавшийся по целевому назначению участок в Шымкенте вернули государству
В Великобритании начались испытания РНК-вакцины от рака лёгких
Посвященная наследию кочевников выставка открылась в Астане
Нарколаборатория по производству «синтетики» ликвидирована в Алматинской области
Доля дистанционно работающих казахстанцев остаётся крайне небольшой
Стали известны обладатели государственных грантов в магистратуру
Казахстан приложит все усилия для соблюдения своих обязательств перед ОПЕК
До начала ВИК-2024 остаются считанные дни
Культурная волна набирает силу

Читайте также

Кокаин на сумму $209 млн перехватили в Карибском море
Более 300 человек стали жертвами тайфуна «Яги» во Вьетнаме
В Великобритании начали досрочное освобождение заключенных …
Организация тюркских государств приняла общий алфавит

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]