Он всегда приходил на помощь землякам

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Асет Калымов
собственный корреспондент по Алматинской области

В Алматинской области состоится футбольный турнир памяти Кинтала Исламова

фото из архива семьи Исламовых

В ближайшие выходные представители уйгурской общественности Казахстана соберутся в селе Чунджа, где пройдет региональный турнир по футболу среди юниоров памяти уроженца этих мест Кинтала Исламова.

Кинтал Бакиевич был известен как крепкий хозяйственник, грамотный организатор аграрного производства, внесший неоценимый вклад в развитие Уйгурского района Алматинской области.

Окончив в 1950 году Казахский сельскохозяйственный институт, молодой инженер прибыл по распределению в родной край, где и началась его бурная трудовая деятельность. Начинал Кинтал Исламов механиком машинно-тракторной станции в селе Чилик, где за короткое время отремонтировал всю сельхозтехнику, находившуюся на балансе учреждения. Аналогичную работу мастер проделал и в ряде других сельских МТС, куда его направляли по разнарядке Алматинского обкома партии.

В эти же годы Кинтал Бакиевич проявил себя, как талантливый управленец. Став директором Заилийской МТС, он не только улучшил работу мастерских, столярного, кузнечного и слесарного цехов, но и наладил производство древесины, начал строить жилье для механизаторов.

Под его руководством был проложен магистральный оросительный канал Актобе, позволивший ввести в сельскохозяйст­венный оборот до 10 тыс. га земель Карадалинского степного массива.

Энергичного инженера заметили на «верхах»: в 1959 году его назначили первым секретарем Уйгурского райкома партии. Находясь на столь ответственном посту, Кинтал Исламов сумел осуществить множество планов, значительно улучшивших быт и трудовые условия сельчан. В отдаленном районе установили телефонную связь, проложили водопроводные сети, построили мельницы, кирпичный завод, стадион. Росло производство мяса, кукурузы, зерновых, был основан виноградарский совхоз.

Кинтал Исламов на колхозном току с дехканами

За заслуги перед Отечеством Кинтал Бакиевич был награжден орденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета». Он избирался депутатом Верховного совета Казахской ССР, был директором совхоза, возглавлял Алматинское областное управление строительных материалов.

Примечательно, что в памяти земляков Кинтал Исламов остался очень скромным человеком, притягивавшим к себе окружающих открытым взглядом и доброй улыбкой. По воспоминаниям старожилов, Кинтала Бакиевича трудно было застать в рабочем кабинете: он всегда был в поле, на производстве. Никогда не отказывал в помощи сельчанам, пользовался огромным авторитетом среди механизаторов, дехкан, животноводов.

– Как вспоминал мой отец, работавший водителем у Кинтала Исламова, его начальник прекрас­но разбирался в сельхозтехнике и не гнушался физического труда, – рассказывает заведующий уйгурской редакцией издательства «Атамура», журналист Малик Махамдинов. – Однажды в поле сломался комбайн. Остановив машину, Кинтал Бакиевич полез ремонтировать агрегат. Тут кто-то из руководства области, проезжая мимо, спросил, как найти первого секретаря райкома. Вспотевший Кинтал-ака вышел к гостям в грязной, замасленной одежде. Те, конечно, сильно удивились!

Специально для таких случаев глава района клал в багажник служебного авто спецовку и кирзовые сапоги. Между тем выпускник КазСХИ в свое время окончил аспирантуру и написал кандидатскую диссертацию, но не успел защитить научный труд. По зову Родины он уехал в Кокчетавскую область осваивать целину, где работал и механиком, и инженером, и начальником автоколонны.

– Ушедший из жизни рано, в 57 лет, Кинтал Бакиевич оставил хорошую память о себе, – продолжает Малик Махамдинов. – По его инициативе были пробурены 250 артезианских скважин вдоль автотрассы ­Алматы – Калжат. Плодами неустанного труда инженера, в том числе оросительным каналом Актобе, до сих пор пользуются земледельцы Уйгурского района. Как рассказывали аксакалы, Кинтал Исламов был скромен в быту, не нажил никаких богатств. Он служит ярким примером для нынешней молодежи.

Кинтал Исламов с работниками совхоза им. Т. Бокина

По словам представителя РОО «Республиканское объединение уйгуров Казахстана», заслуженного деятеля спорта РК Махмуда Ескендирова, это уже четвертый по счету футбольный турнир, посвященный памяти Кинтала Исламова. В соревновании примут участие восемь школьных команд из разных районов Алматинской области.

Одна из задач мероприятия – развитие массового детского спорта в селах. К сожалению, ряд спортивных сооружений в сельской местности находится в плачевном состоянии. Махмуд Ескендиров надеется, что благодаря турниру, который спонсирует сын Кинтала Бакиевича, глава холдинга «Атамекен-Агро» Кинтал Кинталович Исламов, получит развитие спортивная инфраструктура сел, и все больше аульных ребят будет приобщаться к спорту и здоровому образу жизни.

К слову, этой же цели служат проводимые в Алматинской области состязания по футболу памяти Героя Советского Союза Масима Якубова; детскому волейболу имени Героя Социа­листического труда Рахилям Сеитовой, а также легкоатлетические забеги имени известного ветерана спорта Армия Ушурова.

#память #футбольный турнир #Кинтал Исламов

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