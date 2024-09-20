Горы, озера, реки, поля – добро пожаловать в Центральную Азию!

Группа иностранных туропе­раторов, журналистов и фотографов была приглашена в тур по Казахстану и Кыргызстану, организованный согласно проекту по развитию предпринимательства и бизнес-среды USAID’s Future Growth initiative с целью развития туризма, объединения потенциалов Центрально-Азиатских республик для совместного маркетинга и продвижения. Участники тура вначале встретились в Алматы, который имеет уникальное местоположение, откуда за короткое время можно попасть в степь, в полупустыню, на берег горного озера и в зону вечных снегов в Алматинской области.

Чарынский ГНПП был создан в 2004 году. Ученый Павел Мариковский писал: «Много миллионов лет назад, в третичный период, когда на земле еще не было человека, на месте обширной и жаркой пустыни шумело волнами большое озеро. Окруженное горами, оно постепенно разрушало их, отлагая на дне мощные слои светлой глины, перемешанной с мелким щебнем и галькой. Потом климат изменился, озеро исчезло, а дно его постепенно размыла вода, и получилась страна голых, безжизненных и очень странных глиняных гор». Главной достопримечательностью каньона является Долина замков – ландшафтно-палеонтологический памятник природы, расположенный на разломе земной коры.

На территории парка «Көлсай көлдері» находятся четыре озера запрудного происхождения – Ниж­ний, Средний, Верхний Кольсай и Каинды. Нижний Кольсай – одна из популярнейших локаций в регионе, а Каинды – самое молодое горное озеро, образовавшееся в результате обвала горных пород при Кеминском землетрясении 1911 года, оно окружено скалами, из воды поднимаются оголенные стволы елей, и это придает водоему таинственный вид.

В Кыргызстане туризм построен на сообществах гидов, водителей, портеров, конюхов, хозяев гостевых домов и юртовых лагерей, мастериц и ремесленников. Эта страна расположена на высотах от 1 600 м над уровнем моря и выше, здесь находятся соленое озеро Иссык-Куль, два тянь-шанских семитысячника – Хан-Тенгри (7 010 м) и высочайшая вершина этой горной страны – пик Победы (7 439 м), третий семитысячник – пик Абу али ибн Сины (7 134 м), который альпинисты больше знают как пик Ленина. Хан-Тенгри расположен в хребте Тенгри-Таг, по которому проходит граница между республиками, и северная его стена находится на территории Казахстана. В обеих странах есть горные озера, быстрые реки и богатые хвойные леса, сюда приезжают приверженцы аутдор-направления: горные туристы, туристы-водники, маунтинбайкеры, горовосходители, то есть любители многих видов активного отдыха; кто-то выбирает горячие источники, озера Алаколь и Иссык-Куль, чтобы погреться на пляжах.

В Караколе услышали интерес­ную легенду про хана, раненного во время битвы с врагами в руку. Его имя Кара-кол, что переводится с кыргызского как «черная рука».

В числе достопримечательностей города – деревянная мечеть Дунгана начала ХХ века и русская православная церковь 1869 года. Здесь, в одном из гостевых домов, предлагают традиционную дунганскую пищу, а его хозяйка Диляра Мачанова отметила, что в Северном Китае холодно, поэтому блюда калорийные. «Мы часто используем редьку, блюда для свадебных церемоний и для похорон готовятся из редьки. Дело в том, что лидер, который в 1877 году привел сюда наших предков, приказал нести в карманах курток семена, но на новом месте хорошо росла только зеленая редька». В доме есть музей, где представлены свадебная одеж­да дунган и приданое, панно и ковры ручной работы. Алия Идырова рассказывает гостям о традициях и обычаях своего народа. «По мужской линии мы арабы, по женской – китайцы. Религия пришла от арабов, и мы – мусульмане, а язык, еда и традиции больше похожи на китайские, потому что женщины растили детей дома».

Горняцкий поселок Жыргалан находится на высоте 2 477 м, здесь рано выпадает снег, и это лучшее место для катания на горных лыжах. В Кыргызстане намерены создать горнолыжный курорт, который может стать крупнейшим в Центральной Азии. Французская компания S3V предполагает охватить три горы в Иссык-Кульской области – это Жыргалан, Ак-Булак и Боз-Учук, где будут построены трассы общей протяженностью около 200 км.

В сувенирном магазине Issyk-Kul brand предлагают фермерские продукты, мед, травы, изделия ремесленников из войлока, дерева, кожи и металла. Одно село – один продукт – это стратегическое движение, разработанное в японской префектуре Оита, комплексный подход к развитию сообществ с целью увеличения доходов и улучшения благосостояния жителей регионов посредством разработки новых продуктов. В Кыргызстане движение началось с Иссык-Кульской области в 2006 году и внедряется по всей стране.

Джети-Огуз в переводе с кыргызского значит «Семь быков» – это село, река и ущелье недалеко от Каракола. Местность известна благодаря могучим красным скалам, напоминающим семь лежащих на земле быков, а на входе в ущелье лежит расколотый надвое валун, напоминающий разбитое сердце. В этом ущелье начинаются многодневные трекинги, популярны конные маршруты.

В одном из гостевых домов на берегу Иссык-Куля фольклорный ансамбль Серкебаевых познакомил гостей с кыргызской музыкой. В каждом звуке слышны вой вольного ветра, шелест волны, крик птицы, топот коней… Поют и играют на национальных инструментах представители трех поколений. Старейшине рода 92 года, дед научил Акылбека Серкебаева играть на комузе. «Мой отец тоже поет, – говорит Акылбек, – у нас с женой – директором музыкальной школы – пятеро сыновей, внуки и внучки».

У потомственного беркутчи Руслана Куатбекова есть ученики, вместе они демонстрируют охоту с птицей и выносливыми собаками тайганами. «Мы сейчас берем беркутов у фотографов, которые работают с ними до двух-трех лет, а потом отпускают, но птицы не выживают на воле, а мы держим их до 15 лет. В этом возрасте они могут приспособиться к жизни на воле», – говорит он.

Прадед, дед и отец сельской учительницы Динары Абатбековой владели ремеслом создания юрт – ведь для кыргызов они не просто жилище, это часть культуры, символ семьи и очага. Во дворе растут ивы, ветки этого дерева используются при создании дома из войлока. Все мужчины работают с деревом, женщины создают украшения для юрт. Несколько ночевок во время тура гости провели в юртах и убедились, что в таком жилище тепло и уютно.

Проснувшись в селе Кызарт под крики петухов, путешественники оседлали лошадей и отправились в неблизкий путь к высокогорному озеру Сон-Куль. Курманджан Закирова – тур-менеджер Кыргызской ассоциации туризма, основанной на сообщест­вах, рассказала: «Есть поверье, что у озера женская душа, и если мужчина подошел к воде без приветствия, он может почувствовать недомогание. Некоторых прихватывает горная болезнь, кто-то падал с лошадей на ровном месте. У воды есть энергия, с озером надо поздороваться, умыть лицо и руки, загадать желание». Сон-Куль питается из подземных источников, пополняется талыми водами, здесь верят, что эта вода исполняет желания и исцеляет болезни. Надо отметить, что такими же качествами наделяют священное озеро Манасаровар в Тибете, куда приходят после паломничества к пирамиде Кайласа. Турфирмы и жители сел летом устанавливают на берегу Сон-Куля юртовые лагеря.

Под городом Токмок находится археолого-архитектурный комп­лекс-музей Бурана – остатки Баласагына, столицы империи караханидов. В 2014 году 33 памятника Чаньань-Тянь-Шанского коридора Великого шелкового пути были включены в Список культурного наследия ЮНЕСКО.

Государственный природный парк Ала-Арча с середины XX века является объектом туризма, здесь множество троп и маршрутов для туристов. На его территории произрастают тянь-шанская ель, древовидный можжевельник, лиственные и кустарники. Здесь обитает такой редкий зверь, как снежный барс, к краснокнижным относятся туркестанская рысь, беркут, змееяд, кумай, балобан и другие. Это их дом, куда люди, говорящие на разных языках, приходят только в гости. И цель проекта – пригласить как можно больше гостей в Центральную Азию – регион, который выделил в 1834 году географ Александр фон Гумбольдт.