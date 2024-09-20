Шахан: семь лет после трагедии

Печки-буржуйки в прошлом

Поселок городского типа под назва­нием Шахан прогремел на всю страну семь лет назад. Тогда, 1 января 2017 года, здесь случилась беда. В подвале пяти­этажного дома взорвался котел, с помощью которого отапливались квартиры. Взрывной волной разрушило последний подъезд. Железобетонные панели сложились как карточный домик. Погибли шесть взрослых и трое детей. Жертв могло быть и больше, если бы не праздник. Некоторые жильцы ушли в гости отмечать Новый год, это их и спасло.

Потом были суды над чиновниками, ответственными за сферу ЖКХ, и поиски сбежавшего с места трагедии кочегара. Одновременно с этим местные жители требовали убрать опасные котлы из подвалов и построить одну большую кочегарку на весь Шахан. Люди боялись, что ЧП может повториться. В итоге власти народ услышали. Сначала из пятиэтажек, которых в поселке более сотни, вынесли котлы и установили их в будках во дворах. А потом, спустя три года, все-таки появилась центральная котельная. Она обошлась госбюджету почти в три миллиарда тенге.

Во время строительства энергообъекта не все было гладко. Подрядчик, который первоначально выиграл тендер, подвел шаханцев, и его пришлось сменить на другого, добросовестного. В итоге котельную достроили только спустя три года после взрыва.

Отправляюсь в Шахан, чтобы узнать, чем сейчас живет многострадальный поселок. Да-да, именно многострадальный! Почти 30 лет здесь не было цент­рального отопления. Котельную, которая функционировала в советское время, развалили. Люди отапливали свое жилье как могли: одни ставили в квартиры печки-буржуйки, другие – в подвалы угольные котлы, которые в отчетах чиновников проходили как «автономные системы отопления».

Кочегарки оказались не нужны после того, как в Шахане построили центральную котельную

В каждом дворе лежали кучи угля. В топливе недостатка не было, ведь рядом с поселком находятся три шахты, на которых работает большинство местных жителей.

Направляясь к пятиэтажке, в которой семь лет назад произошел взрыв, я останавливалась, чтобы побеседовать с прохожими. Все как один твердили, что теперь в их квартирах почти как в тропиках.

– Знаете, с котельной и без нее – земля и небо! – образно характеризует коммунальную ситуацию житель Шахана Кайрат Жагиперов, прогуливавшийся по поселку с маленьким внуком. – Раньше, в 90-е, когда все тащили в квартиры буржуйки, я поставил себе электрокотел. Было прохладно. Потом, когда наш дом подключили к маленькой котельной, стало теплее, но не сильно. А теперь, когда у нас цент­ральное отопление, жарко! Грех жаловаться. Я прошлой зимой по квартире в футболке и в шортах ходил. Кофту не надевал, в ней жарко!

Сейчас в поселке все 116 пятиэтажек подключены к центральному отоплению. Надо сказать, процесс подключения к новой котельной не обошелся без скандала. Шаханцы возмущались из-за его дороговизны. Людям пришлось потратить кругленькую сумму, чтобы восстановить внутри домов разводку, смонтировать элеваторы и тепловые пункты.

– Внутри дома мы все делали сами: использовали качественные материалы, чтобы прослужили долго, – рассказы­вает мне Кайрат-ага. – За это платили мы, жильцы. У нас приличная сумма вышла: около 800 тысяч тенге с квартиры. Да, дорого! А куда деваться? Отопление нужно! Зато теперь коммуналка не бьет по карману. Прошлой зимой я за отопление платил всего по 2 000–2 500 тенге в месяц.

Брошенных домов

не должно быть

Вернемся к пятиэтажке, которая пострадала от взрыва. Издалека следов былых разрушений на ней незаметно. Правда, дом стал короче на один подъезд. После ЧП его снесли, а оголенный торец заложили кирпичами и отделали металлосайдингом. Если подойти ближе, то можно заметить шесть рядов металлических стяжек. В них по рекомендации экспертов-строителей заковали подъезд, который примыкал к аварийному. Трещин на стенах нет. Зато в доме проблемы с крышей.

– Ее тоже отремонтировали после взрыва. Но, видимо, сделали некачест­венно, – рассуждает наш знакомый Кайрат-ага. – Когда был ураган, крышу снесло. Ветер сорвал с нее профлисты. Со двора это незаметно, а если обойти дом, то видно, как они торчат.

До недавнего времени Шахан считался­ депрессивным поселком. Люди при любой возможности старались отсюда уехать. А началась эта тенденция еще в 90-е годы прошлого века. Одни уезжали на ПМЖ в Россию и Германию, другие перебирались в города – в Караганду или в Шахтинск, что находится неподалеку. В результате население 30-тысячного поселка сократилось более чем в три раза. Сейчас здесь живут порядка 8 000 человек, но с каждым годом шаханцев становится больше. Возвращаются те, кто когда-то бросил свои квартиры. Да и власти вносят свой вклад – ремонтируют брошенные и недостроенные пятиэтажки, выдавая в них жилье очередникам.

– В этом году восстановили пустую­щий подъезд пятиэтажного дома в микрорайо­не 3А–4А, – отмечает аким поселка Шахан Галым Умирбеков. – Он простаивал более 30 лет. Сейчас готовим документы, чтобы принять объект в эксплуатацию. Кроме того, решено восстановить три панельных дома возле Дома культуры. Один из них уже почти готов. Первый подъезд в нем предназначен для многодетных семей, потому что там большие квартиры – трех- и четырехкомнатные.

Еще две пятиэтажки без окон и дверей власти собираются выставлять на аукцион. Предприниматели, победившие на торгах, приведут дома в порядок, а потом акимат выкупит у них квартиры по рыночным ценам. Это жилье тоже будут выдавать нуждающимся по очереди.

Отметим, что шаханцы своим акимом довольны. Они называют его толковым и отмечают, что с его приходом поселок стал преображаться. К слову, люди сами его избрали. Выборы поселкового акима в Шахане прошли в 2021 году. На должность тогда претендовали четыре кандидата. Галым Умирбеков, ранее руководивший Центром занятости, одержал победу с большим отрывом от конкурентов. Свои голоса за него отдали более

80 процентов шаханцев.

Галым Умирбеков считает, что вторую жизнь в поселок удалось вдохнуть благодаря новой котельной, где сейчас завер­шается подготовка к отопительному сезону.

Сердце шаханской котельной – это три ее котла. Два обычно находятся в работе и один – в резерве. Они изготовлены в Барнауле и, как отмечают энергетики, вполне подходят для наших условий. Принцип работы котлов основан на технологии кипящего слоя. Благодаря этому оборудование неприхотливо в угле. Он может быть любой марки, главное размер – не более 5 см. Весь технологический процесс здесь автоматизирован. Операторы сидят за пультами, следят за параметрами и в случае необходимости вносят коррективы.

– У нас в поселке есть не только пятиэтажки, но и частные дома. Мы собираемся их тоже подключить к центральной котельной, – делится со мной планами Галым Умирбеков. – Хотим сначала решить все бытовые проблемы, а потом займемся благоустройством и строительством бассейна.

Поселку нужны врачи

Самое красивое место в Шахане – это сквер возле Дома культуры. Здесь можно сидя на скамейке почитать книгу, полюбоваться клумбами с разноцветными петуниями и послушать журчание воды в фонтанчике. Он украшает площадь перед главным входом в ДК. А еще здесь, в центре большой клумбы, установлена конструкция со шнеком от добычного комбайна. Шахан все-таки горняцкий поселок, который 62 года назад возник между двумя крупными шахтами – Тентекской и имени Ленина.

В сквер люди приходят, чтобы отдохнуть, а на рынок – пообщаться. Он находится через дорогу от ДК. Вот и я отправилась туда. Здесь разговорилась с двумя общительными дамами, одна из которых продавала газеты, а другая – овощи и зелень с собственного огорода. На жизнь они не жаловались. Поначалу даже пытались убедить меня в том, что в Шахане проблем нет.

– Была у нас одна серьезная проблема – с отоплением. А теперь ее нет, потому что построили котельную. Мы довольны, – говорит та жительница Шахана, которая торговала дарами своего огорода. Она оглядывается на соседку и спрашивает: «Гуля, слышишь, какие у нас проблемы в Шахане?»

– Как какие?! А поликлиника? – отзы­вается бойкая продавщица по имени Гуля, раскладывая на прилавке свежие газеты. – На нее все жалуются. Там же специалистов почти не осталось, только участковые. Приходится в Шахтинск и в Караганду ездить, там за деньги лечиться. Бесплатно нам никто медуслуги не предоставляет!

Тут торговки примечают проходившую мимо Любовь Андрееву, она учитель, и советуют мне расспросить ее. Женщина, хоть и уставшая после работы, побеседовать не отказывается и рассказывает, что в Шахане сейчас действуют две средние школы: одна с казахским языком обучения, другая – с русским. Последняя работает в две смены, но в этом учитель ничего страшного не видит. Ее пугает неподготовленность детей, которые приходят в первый класс. Педагог связывает это с нехваткой детсадов и высокой оплатой за их посещение.

– Раньше у нас в поселке было десять садиков, а сейчас только два, – говорит Любовь Анатольевна. – Я считаю, что этого мало. Дошкольное образование надо усиливать. Я говорю это исходя из собственного опыта. Сейчас ко мне пришли первоклассники. У многих из них нет базовой подготовки, потому что не ходили в детский сад. Почему? Возможно, не хватило мест в учреждениях или у родителей – денег. В любом случае нужно что-то делать.

Детский сад «Капуста»

Этот вопрос переадресовали акиму Шахана. Он ответил, что двух яслей поселку достаточно. Почему? Потому что они полностью не укомплектованы, даже есть свободные места.

– А со школами у нас другая ситуация. В одной из них дети учатся в две смены, – продолжает аким Галым Умирбеков. – Поэтому мы рассматриваем возможность открытия еще одной, в том здании, где сейчас располагается музыкальная школа. Но окончательное решение еще не принято.

Что касается поликлиники, то ее, по словам акима, недавно отремонтировали. В здании для удобства посетителей даже установили лифт, которого там никогда не было. А вот привлечь врачей в поселковую медицину сложнее. Что молодые, что опытные специалисты не хотят ехать на периферию. Остается надеяться только на выпускников медицинских вузов, которых привлекают подъемными пособиями и служебным жильем.

Все эти проблемы жители Шахана считают решаемыми. Они верят, что дальше жизнь в поселке станет только лучше.