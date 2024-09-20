Даром преподаватели время со мною тратили…

Так и у меня дочка Варенька восьми лет просто плакала над школьными учебниками казахского языка, настолько он ей не давался. И я решила выделить из семейного бюджета значительную сумму на оплату репетитора.

Незначительную сумму заложить в список расходов не получилось бы. Живем мы в Талдыкоргане, у репетиторов по различным предметам и языкам здесь есть целая группа в соцсети, и предложения «языковиков» позаниматься с ребенком оцениваются от двух тысяч за индивидуальный урок в 45 минут до пяти тысяч за час «работы над исправлением недостатков». То есть за восполнение пробелов в школьном образовании. Есть и такая услуга у педагогов дополнительного образования – «выучить задания на дом», и мы, было, заказали именно ее. Но обо всем по порядку.

Изучив резюме десятков репетиторов по казахскому языку, я остановилась сначала на предложении девушки по имени Айгерим – студентки филфака. Казалось, вот и ладненько, будет юная особа с моей дочкой заниматься, и уроки сделают, и попутно старый материал повторят. Цена в две тысячи за занятие меня абсолютно устроила.

И как выяснилось, целых два месяца учебного года мы потеряли зря. После примерно пятнадцатого занятия моей дочки с красивой репетиторшей я задумалась, почему учительница в школе ни разу не похвалила за это время Варвару, мол, девочка лучше стала учиться, да и в дневнике как шли тройки по казахскому языку, так и шли. Неуже­ли от занятий с репетитором нет результата?

И тогда я, обычно не заглядывавшая в комнату дочери, когда та занималась с Айгерим, оставила дверь в детскую открытой, когда там шло занятие. Сама села за компьютер в смежной комнате работать, но потихоньку наблюдала за Варей и репетитором.

Они, несмотря на то что, казалось бы, изучался язык, сидели рядом довольно тихо, издалека я даже не понимала, как проходит, собственно, занятие. Прошло поч­ти сорок пять минут, Айгерим встала, оделась, попрощалась и ушла. Я подошла к Варе и спросила, что они вместе делали. Оказалось, тетя сначала на черновике сделала Варино задание по казахскому языку, после Варя его просто переписала себе в тет­радь. Потом Айгерим включила девочке на смартфоне видеоурок по заданной теме, и они вместе потихоньку его просмотрели.

Но так и я могу! И это же не приносит результата! В общем, отказали мы Айгерим в тот же день.

На следующей неделе я поехала знакомиться с женщиной, которая дала в Сети такое объявление: «Быстро и просто помогу изучить ребенку казахский язык. Опыт работы с детьми – сорок лет». Ну, думаю, повезло, у учительниц-пенсионерок обычно хватает терпения учить с ребенком школьные темы.

Конечно, проблемой было то, что до репетитора нужно было ехать на автобусе больше получаса, но ладно, думаю, если дама мне понравится, разорюсь и на такси, чтобы дочка быстро и комфортно ездила на занятия. И то, что один урок стоил три с половиной тысячи тенге, меня тоже не сильно напрягло.

Тетенька лет семидесяти и три ее болонки встретили меня на пороге их квартиры шумными приветствиями и лаем. Комната, в которую меня пригласили, была сильно захламлена старыми газетами, тетрадями, книгами. Собаки запросто сидели на стуль­ях и смотрели по телевизору футбол, но на это я сначала внимания не обратила.

– Мне нужно, чтобы вы позанимались с моей дочерью Варварой казахским языком по школьной программе, – изложила свою просьбу бабушке я.

– У меня своя индивидуальная программа, по которой даже самые ленивые ученики начинают говорить на казахском языке через тридцать уроков, – важно заметила моя собеседница, затягиваясь сигаретой.

– Вы меня не поняли… – попыталась пояснить я.

– Нет, это вы меня не поняли, я обладательница методичес­кого эксклюзива и использую только его.

– Раз вы такой яркий профессионал, ничего, наверное, нет сложного в том, чтобы идти по учебнику…

– Моя авторская методика творит чудеса...

Я вскочила, возмущенная тем, что меня даже не слушают и поч­ти проорала:

– Мадам, деньги, в конце-то концов, кому нужны: вам или мне?

– Мне, – кивнула старушка.

Но я уже была в коридоре, пыталась открыть дверь, ломилась на свежий воздух, собаки хотели пойти со мной, но их остановила хозяйка окриком:

– Нуни, Орхес, Пупоша, идите кушать овсянку!

Господи, даже клички собакам эта странная леди придумать нормальные не могла.

Было как-то досадно после визита к этой даме с собачками, но свои попытки найти дочке адекватного репетитора я не оставила.

Неожиданно я наткнулась в Интернете на группу, где «тусили» граждане, обучающие языкам онлайн, и (чего уж терять) взяла и пригласила позаниматься с Варей дистанционно веселого парня из Петропавловска, знающего, по его заверениям, шесть языков.

И Варе, и Абылаю общаться по Сети понравилось, помимо уроков, они бойко обсуждали какие-то свои темы, дочка моя как-то автоматически преодолела языковой порог, стала смело произносить казахские слова, уроки они тоже умудрялись делать на расстоянии. Но тут опять нашла коса на камень. Недель через шесть Абылай стал нам совсем своим и начал манкировать свои­ми обязанностями. То не выучит с Варварой уроки, потому что сам готовился к какому-то семинару, то проведет занятие на час позже назначенного, когда девочка уже хочет спать, то на несколько дней уедет к бабушке в деревню, где нет Интернета. В общем, опять захромала Варина учеба. И мы сказали Абылаю: он поддерживает дисциплину или пусть ищет других учеников. Парень обиделся и покинул наш круг общения.

Думаю, надо искать другого педагога дополнительного образования, должно же нам когда-нибудь повезти. Остановила меня школьная учительница словами: «Самой вам, значит, лень позаниматься с ребенком?» Я призадумалась: а ведь и правда, уж начальный-то курс казахского я знаю очень хорошо. И взялась заниматься с дочкой лично.

Это, конечно, ад, ибо одно дело знать язык, другое дело – уметь его преподнести, преподать. Но постепенно мы с Варварой начинаем понимать друг друга, мы вместе учим наизусть новые слова, разбираем упражнения в тетради, заучиваем стихи. Иногда дочка злится на меня за то, что я ей не могу объяснить ту или иную тему, а я плачу от бессилия. А порой мы соревнуемся, кто первый выу­чит четверостишие, и тут уже слезы злости роняет Варвара, ибо учить наизусть у меня получается быстрее. Но мы вместе, рядом, и у нас получается.