Большое собрание с учас­тием представителей общест­венности, госорганов, акимов городов и районов состоялось на площадке павлодарского Дома дружбы. Речь в ходе мероприятия шла о мерах по исполнению задач, поставленных Главой государства в Послании народу Казахстана.

– Все они напрямую касаются ключевых сфер, и мы должны воспринимать решение этих задач как дело, за которое несем личную ответственность. Каждый житель Павлодарской облас­ти должен ощутить реальные положительные изменения. Для этого нам нужна скоординированная, четкая и результативная работа, – подчеркнул аким региона Асаин Байханов, открывая мероприятие.

Главный акцент Послания – цифровизация и внедрение технологий искусственного интеллекта. Павлодарская область намерена стать одним из драйверов этого процесса. В рамках стратегии Smart Region реализуются проекты Smart City Pavlodar и «Безопасный город», создается цифровая карта земельных ресурсов с использованием ИИ и спутникового мониторинга, а также – по поручению акима области – «интерактивная теп­ловая карта» инженерных сетей Павлодара.

В Экибастузе возводится современный дата-центр, который обеспечит региону стратегичес­кую позицию в сфере обработки данных и майнинга. С учетом индустриального профиля Прииртышья предлагается провес­ти аудит цифровой зрелости промышленных предприятий и заинтересовать их разработать планы по модернизации и внедрению искусственного интеллекта.

Важное значение имеют социальные проекты. В Павлодаре открылась первая комфортная школа на 1 200 мест, ведется строи­тельство новых учебных заведений, что позволит к 2026 году создать свыше 4 тыс. ученических мест и ликвидировать трехсменное обучение. В здравоохранении предусмотрены строительство шести медучреждений в сельских районах, завершение реконструкции городской больницы № 1 в Павлодаре, внедрение системы FORUS DATA для диагностики с использованием ИИ.

В сфере туризма вскоре появятся визит-центр в Баянауле и смотровая площадка на озере Сабындыколь, в Павлодаре и Экибас­тузе – современные спортивные комплексы и ледовые дворцы.

По-прежнему большое внимание уделяется инфраструктуре и энергетике. Есть конкретные планы для осуществления инициативы Президента по привлечению иностранных специалистов к оздоровлению жилищно-коммунального хозяйства. Как заявил первый заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов, в октябре в регион должны прибыть представители ведущих сетевых управляющих компаний из Франции Suez Group и Veolia для изучения текущей ситуации, проведения анализа и внесения предложений по улучшению сферы ЖКХ.

В рамках нацпроекта «Модернизация энергетического и коммунального секторов» к 2029 году предполагается существенно снизить износ инженерных сетей: теплоснабжения – до 64%, электроснабжения – до 52,9%, водоснабжения – до 46,5% и водоотведения – до 68,1%. Для этого разработана «дорожная карта», куда вошли проекты трех городов региона, включающие 211 объектов протяженностью 1 975 км на общую сумму свыше 306 млрд тенге.

Область уже стала первой в рес­публике, подписавшей облигационный заем с Министерством финансов: выделенные 9,8 млрд тенге направлены на строительство тепловой магистрали в Павлодаре, что обеспечит бесперебойное теплоснабжение более 600 многоквартирных домов.

Кроме того, ведется работа по созданию единой системы учета коммунальных услуг в трех городах области, где уже функ­ционируют единые расчетные центры, а также в районах.

Сейчас Павлодарская область вырабатывает свыше 40% электроэнергии страны, и есть вполне конкретные перспективы для роста.

– Совместно с Министерством энергетики у нас имеется план развития до 2035 года по строи­тельству новых и реконструкции существующих мощностей. На электростанции Экибастуза ГРЭС-2 ведется строительство энергоблоков № 3 и № 4, каждый мощностью 550 мегаватт. Завершение третьего блока намечено на 2028 год, четвертого – на

2030-й. 30 мая заключен договор на проектирование и строительство энергоблока № 3, – сообщил Серик Батыргужинов.

На Аксуской ГРЭС ведется реконструкция энергоблока № 7, что позволит в 2028 году возобновить его работу и увеличить мощность до 325 мегаватт. Реализуется проект по строительству Экибастузской ГРЭС-3 с установкой четырех энергоблоков по 660 мегаватт каждый на базе технологии «чистого угля». В нас­тоящее время Министерством энергетики объявлен тендер на разработку технико-экономического обоснования.

Вблизи Экибастуза планируется строительство ветро­электростанции консорциумом отечественной компании ERG и китайской HUADIAN мощ­ностью 500 мегаватт. Стоимость проекта – 80 млрд тенге, первый его этап будет завершен в 2026 году, второй – в 2027-м.

Также продолжается работа по газификации Павлодарской области. Акимат области направил исходные данные. Совместно с национальной компанией АО «НК «QazaqGaz» проведены расчеты по потреблению газа населением и промышленными предприятиями в объеме примерно 1,5 млрд кубометров в год. Институт разработал схему газификации Павлодарской области до 2030 года. Правительством Республики Казахстан проведены первичные переговоры с российской стороной по условиям поставки российского газа.

Павлодарская область укреп­ляет позиции индустриального центра страны. За последние три года в экономику привлечено более 2 трлн тенге, 88% из которых составляют частные инвестиции. В реализации находятся 102 проекта общей стоимостью 7,4 трлн тенге, из них 76 входят в общенациональный пул, включая новые ферросплавные и металлургические заводы. По объему продукции обрабатываю­щего сектора регион входит в пятерку ведущих в республике, и вскоре этот сектор получит новый импульс.

– В настоящее время реализуется 29 новых проектов обрабатывающей промышленности с общим объемом инвестиций 2,5 триллиона тенге и созданием 12 тысяч рабочих мест. В Экибас­тузе строятся три ферросплавных завода общей мощностью 460 тысяч тонн. Два из них будут введены в эксплуатацию до конца года. Кроме того, заложена капсула под строительство будущего электрометаллургического завода. Новые возможности для развития горно-металлургичес­кого комплекса откроет проект по переработке высокоуглеродис­тых сульфидных концентратов, содержащих золото, который будет реализован на территории специальной экономической зоны «Павлодар». Другим прио­ритетным направлением является использование попутного и сжиженного нефтяного газа. В 2027 году в Павлодаре начнет работу завод по выпуску алкилата мощностью 97 тысяч тонн в год. Данный проект стоимостью 35,6 миллиарда тенге предполагает глубокую переработку сжиженного углеводородного газа с получением высокооктанового компонента для производства товарного бензина класса К5, – сообщила заместитель акима области Айгерим Кабылтаева.

Свой вклад в развитие региона вносит и крепкий агропромышленный комплекс: в ближайшие пять лет запланирована реализация 50 проектов с объемом инвестиций свыше 131 млрд тенге. Это позволит создать порядка 1 600 новых рабочих мест. В текущем году планируется запуск 25 проектов на сумму 33,7 млрд тенге.

Подводя итоги собрания, Асаин Байханов поручил до 20 сентября утвердить детализированный план мероприятий по реализации Послания, акимам городов и районов – до конца недели провести обсуждения на местах.