Порядка 120 человек обеспечивают проведение онлайн-телемарафона по референдуму в Казахстане

П роведение онлайн-телемарафона по референдуму в Казахстане обеспечивают порядка 120 человек. Только на камерах одновременно работают 18 операторов, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В одном зале разместились три площадки, объединившие около четырехсот человек.

"Это наше первое такое большое мероприятие в формате Infotainment, то есть, мы не только информируем, но и развлекаем, - рассказала в кулуарах телемарафона председатель правления телерадиокорпорации "Казахстан" Ляззат Танысбай. - На основной площадке выступают гости, а их приглашено более трехсот, проходят прямые включения из регионов. На брифинговой площадке периодически выступают наблюдатели, эксперты, представители госорганов, которые дают всю последнюю информацию".

На дискуссионной площадке в течение марафона будет обсуждено 16 наиболее интересных для широкого круга людей тем, каждый час на русском и казахском языках. Например, недавняя история спасения девочки Сагитом и Сабитом, которая вызвала большой резонанс в обществе.

К проведению телемарафона привлечено 23 ведущих с разных телеканалов. Бригады организаторов работают по 2-4 часа, сменяя друг друга.

"Все это 16 часов нам нужно поддерживать. Это большой проект, сложный, но для нас это новый опыт, и нам интересно. Марафон транслируется в прямом эфире на всех интернет-площадках республиканских телеканалов, информагентств, других СМИ, на YouTube-каналах, в соцсетях", - сообщила Ляззат Танысбай.