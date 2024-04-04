Около 1,4 тыс. рекламных вывесок демонтировали с начала года в Астане

Несоответствующие единому стилю рекламные элементы убрали с фасадов зданий во всех районах города, передает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

В Астане ведется активная работа по приведению внешнего облика города в соответствие с требованиями законов РК «О рекламе», «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» и «О языках в РК».

Сотрудники КГУ «Астана-Жарнама» совместно с районными акиматами проводят выездные мероприятия по разъяснению и демонтажу элементов визуальной информации - вывесок и рекламы, которая не соответствует основным параметрам архитектурного стиля.

С предпринимателями ведутся разъяснительные беседы, выдаются буклеты с описанием требований к вывескам, порядка размещения наружной (визуальной) рекламы.

«С начала 2024 года проведено визуальное обследование свыше 200 фасадов зданий и сооружений. По его результатам демонтировано свыше 830 вывесок и порядка 550 элементов наружной (визуальной) информации, которая не соответствует требованиям. Работники учреждения приняли порядка 1600 субъектов предпринимательства, которым разъяснены требования действующего законодательства по вопросам архитектурно-художественного оформления фасадов зданий (сооружений)» , — говорится в официальном сообщении.

Также в городской администрации добавили, что было рассмотрено 742 эскиза вывесок субъектов предпринимательства.