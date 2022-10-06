Фото: Kazpravda.kz
Общество
Порядка 200 тысяч рыб выпустят в реку Есиль в Астане

7 октября управление охраны окружающей среды и природопользования Астаны выпустит рыбопосадочный материал (зарыбление) в реку Есиль, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу столичного акимата.

Планируется выпустить из инкубационных цехов Бухтарминского нерестово-выростного хозяйства: 100 тысяч сеголеток белого амура и более 96 тысяч сеголеток карпа.

По словам организаторов, мероприятие имеет огромное значение для должного регулирования видовой численности рыбы в водной акватории Казахстана.

Осень - лучший сезон для зарыбления. Закупленный рыбопосадочный материал транспортирован специально оборудованными автомобилями к реке Есиль, отметили в управлении.

«Белого амура часто называют «травяным карпом» или «природным мелиоратором». Он относится к карповому семейству. Отличается высокой скоростью роста – примерно на 10 см ежегодно. Крупные рыбины достигают в длину 1 м 20 см, а вес – 30-32 кг. Белый амур травояден, питается водной и наземной растительностью. Если в пруду недостаточно травы, ее специально подкидывают в воду. Молодняк питается мотылем и рачками, а, повзрослев, переходит на растительный корм.

Карп – всеядная пресноводная рыба, которая пользуется повышенным спросом у потребителей благодаря нежному вкусному мясу. Эта рыба много ест и быстро растет. В пищу идет всё, что попадется – побеги камыша, икра рыб и лягушек, черви, рачки, насекомые. Вес товарного карпа – 1250-1500 г. Длина – 39-41 см. Обитать он может как в пресной, так и в солоноватой воде», - рассказали в ведомстве.

В количественном плане процесс зарыбления основывается на рекомендациях научно-производственного центра рыбного хозяйства (НПЦРХ), которые основываются на среднестатистических результатах многочисленных измерений количества рыбы в видовом соотношении на водоемах.

Процесс зарыбления осуществят под контролем комиссионного состава представителей акимата и маслихата Астаны, Есильской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства, Есильской бассейновой инспекции по регулированию использования и охране водных ресурсов, Департамента экологии по городу Астана и Республиканской ассоциации общественных объединений рыболовов «Казахрыбхоз».

Желающие могут принять участие в мероприятии 7 октября, в 10:00. Локация: https://www.google.com/maps/place/51%C2%B009'29.1%22N+71%C2%B024'54.7%22E/@51.158081,71.415181,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0!7e2!8m2!3d51.1580814!4d71.4151806

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