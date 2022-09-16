Порядка 300 казахстанцев нуждаются в трансплантации костного мозга, половина из них – дети

Подари жизнь

Настоящее чудо

Костный мозг – важнейший кроветворный орган человека. Именно в нем образуются все виды клеток крови взамен отмирающих. И потому, когда его работа нарушена, прекращается формирование новых кровяных клеток, что неминуемо ведет к смерти.

Между тем многие путают костный мозг со спинным. И это чаще всего и становится первопричиной отказа граждан участвовать в донорстве. Не знающие и саму процедуру забора клеток видят немного иначе. В их представлении медик берет большую иглу и вонзает ее в область позвоночника. Но на самом деле забор стволовых клеток схож с донорством крови. Правда, шанс, что именно ваш генотип костного мозга подойдет конкретному реципиенту, катастрофически мал. Поэтому те, кто состоят в Национальном регистре доноров костного мозга, воспринимают известие о совместимости как чудо.

– Если встает вопрос о необходимости трансплантации костного мозга, как правило, при лечении заболеваний кроветворной сис­темы, то сначала начинают искать донора среди ближайших родственников пациента: мать, отец, родные братья или сестры, поскольку их компоненты могут подойти на 50–100%, – говорит первый заместитель председателя правления столичного Научно-производственного центра трансфузиологии Дулат Имашпаев. – В случае если родственники не могут выступить донорами или, допустим, у реципиента нет ни родных, ни близких, тогда на помощь приходит Национальный регистр доноров костного мозга. Если в начале 2012 года в нем состояли всего 594 человека, то на сегодняшний день – более 9 тысяч.

Уточним, что регистр – это информационная платформа, содержащая данные о потенциальных донорах, которые на добровольной и безвозмездной основе готовы оказать помощь нуждающимся в трансплантации пациентам. На ней хранится вся информация о генотипе потенциальных доноров, который исследуют в момент зачисления в базу. Однако найти генетического близнеца среди неродных людей – это, как говорят специалисты, большая удача.

– Один из наших доноров смог помочь маленькой девочке, отдав ей часть своих стволовых клеток. Кстати, после согласия пойти на такой благородный поступок его супруга сразу забеременела. Это событие было долгожданным. Донор называет случившееся чудом, ведь он подарил жизнь другому человеку, а Всевышний – новую жизнь для них, молодых родителей, – вспоминает Дулат Имашпаев.

Вообще к процедуре трансплантации костного мозга прибегают, когда ни лекарства, ни операции, ни «химия», ни лучевая терапия уже не помогают. Неправильно работающий костный мозг лечат химиопрепаратами, что постепенно приводит к уничтожению системы кроветворения вместе с опухолевыми клетками, поэтому необходимо как можно быстрее пересадить человеку донорские клетки.

– Впервые неродственную транс­плантацию гемопоэтических стволовых клеток пациенту от отечественного донора из регистра произвели в Казахстане в 2018 году. Уже на следующий год выполнены две неродственные трансплантации кроветворных стволовых клеток от казахстанских доноров нашим же пациентам, а четвертая трансплантация была проведена в апреле прошлого года для ребенка из России. И вот совсем недавно мы провели еще две трансплантации для отечест­венных пациентов, – приводит данные Дулат Имашпаев.

Чужая своя беда

В жизни астанинца Мухтара ничего не предвещало беды. Его отношения с возлюбленной были на пике романтических чувств, все шло к свадьбе, и, казалось, ничто и никто не способен разрушить эту идиллию. Но его девушке диагнос­тировали рак. Новость прозвучала словно гром среди ясного неба. Убитый горем молодой человек не находил себе места. Мухтар понимал, что от него в тот трагический период ничего не зависело. Потеряв возлюбленную, он решил для себя, что должен что-то сделать, чтобы помочь спасти других.

Так Мухтар вступил в Национальный регистр доноров костного мозга. Уникальный шанс спасти жизнь человеку выпал ему весной этого года. Девятилетнему ребенку, страдающему острым лимфобластным лейкозом, принятое когда-то решение Мухтара стать донором стволовых клеток вселило надежду на жизнь.

– Моя совместимость с реципиентом составила 66%. До сих пор помню тот день. Несколько часов без лишних движений. Но это стоило того, чтобы ребенок получил шанс на жизнь, – рассказывает спаситель. – Периодически узнаю о его состоянии. Врачи говорят, что сейчас он находится на амбулаторном лечении. Думаю, когда-нибудь с ним познакомимся.

А если бы парень тогда не вступил в регистр? Удалось бы найти ребенку донора? Аналогичный воп­рос возникает и при знакомстве с Гульнарой, имя которой также записано в базу данных.

– В 2014 году одному знакомому потребовалась донорская кровь, – говорит она. – Конечно, не могла остаться в стороне. И вот с тех пор Центр крови регулярно стал приглашать меня на процедуру по сдачи крови и плазмы. А потом я узнала, что также можно жертвовать гемопоэтическими стволовыми клетками. Так, в августе 2021 года я подала заявку в Национальный регистр доноров костного мозга. Скажу честно, не верила, что меня пригласят на процедуру трансплантации, поскольку знала, что вероятность совпадения неродственных компонентов равна одна к десяти тысячам. Однако спустя полгода раздался звонок, и мне сообщили, что семилетний ребенок нуждается в моей помощи.

Гульнара до сих пор вспоминает, с каким волнением и трепетом относилась ко всей процедуре – от сбора анализов до конечного результата.

– До последнего переживала, а не подведу ли своего реципиента: не подхвачу ли коронавирусную инфекцию, ОРВИ или какое-либо другое заболевание, поскольку от состояния иммунной системы зависел исход важного дела. К счастью, все обошлось. Процедуру провели успешно, – вспоминает Гульнара.

И даже сейчас, находясь на «скамье запасных», жительница столицы, у которой когда-то диагностировали анемию, регулярно следит за уровнем гемоглобина. Это на тот случай, если снова вызовут выступить донором. К слову, ребенок, которому она помогла, чувствует себя хорошо. Как говорят специалисты, потребуется как минимум 3–5 лет, чтобы организм маленького пациента вошел в стойкую ремиссию, и только после этого врачи смогут с уверенностью сказать, насколько успешно прошла трансплантация. Пока же за ним наблюдают. Но сам факт того, что отторжения не произошло в течение нескольких суток и даже недель, уже говорит о многом. Шансы на успешный исход увеличиваются.

– Выживаемость после пересадки костного мозга зависит прежде всего от первоначального диагноза. Также имеет значение опыт онкогематолога, который пересаживает клетки. Продолжительность жизни после пересадки костного мозга определить невозможно, поскольку этот показатель зависит от многих факторов. Человек считается полностью излечившимся, пережив трехлетний рубеж после процедуры, – отмечает первый заместитель председателя правления столичного Научно-производственного центра трансфузиологии.

По статистике, родственные донорские компоненты приживаются лучше ввиду схожести генетического материала. Среди детей показатель составляет около 80%, среди взрослых – от 65%.

Единственная надежда

Идея о создании Национального регистра доноров костного мозга возникла на фоне участившихся случаев онкологических и других заболеваний, где без трансплантации стволовых клеток просто не обойтись. По информации представителей Центра трансфузио­логии, ежегодно в Казахстане регистрируется до 250 случаев гемобластозов у детей.

Наибольший удельный вес среди заболеваний кроветворной системы составляют лейкозы – 185–220 случаев. Получив запрос на поиск донора, эта система сообщает о наличии подходящих кандидатов. Далее нужно связаться с человеком, выразившим готовность стать донором, провести так называемую «активацию», то есть дообследовать. Только после этого он признается годным для транс­плантации. А вот соглашаться на нее или нет – зависит только от него самого. Именно поэтому крайне важно, чтобы человек, вступая в регистр, проявил ответственность и был уверен в своем желании помочь пациенту. Ведь для каждого реципиента найденный донор – это большая и чаще всего единственная надежда на жизнь и выздоровление.

– Согласно мировым практикам, в реестрах доноров, как правило, должно состоять 10% от общего количества населения, у нас же этот показатель пока катастрофически мал. Причина тому – необоснованная боязнь процедуры. А также, несмотря на проводимые информационные кампании, низкая осведомленность населения. Нужно понимать, что очень важно не только высокое количество рекрутируемых доноров, но и возможность сохранить их в рядах регистра как можно дольше, – говорит Дулат Имашпаев.

Трансплантация костного мозга отличается от органной транс­плантации тем, что его клетки живые, самовоспроизводящиеся. У здорового донора они полностью восстанавливаются в организме в течение 10–14 дней после донации. К сожалению, чаще всего люди не осведомлены в полной мере о донорстве и при принятии решения, не доверяя специалис­там, прислушиваются к мнению родственников, некомпетентных в данном вопросе.

Донорство костного мозга приз­нано безвозмездным во всем мире. Однако нередко за сдачу своих стволовых клеток люди хотят получить финансовую поддерж­ку. Но, к сожалению, выплаты не предусмотрены. Наивысшей наградой для донора является возможность помочь и подарить жизнь другому человеку.

Главная задача, которая стоит сегодня перед специалистами, – сделать казахстанский регистр как можно лучше в количественном и качественном показателях. Это необходимо для того, чтобы помочь максимальному количеству пациентов с онкогематологическими заболеваниями как из нашей респуб­лики, так и из стран Центральной Азии, других государств.

– Все доноры регистра протипированы по пяти локусам (местоположение определенного гена на генетической или цитогенетической карте хромосомы. – Прим. автора) на высоком разрешении в соответствии с рекомендациями Европейской федерации иммуногенетиков. К слову, многие зарубежные регистры протипированы на низком разрешении, в связи с чем поиск и активация донора занимает до 4–6 месяцев и более. В нашем регистре насчитываются представители более 30 национальностей. С 2018 года были проведены семь неродственных аллогенных трансплантаций для казахстанских и российских пациентов, – добавляет заместитель председателя правления столичного Научно-производственного центра трансфузиологии.

С 2020 года регистр имеет дос­туп к поиску и сопоставлению результатов в Международной ассоциации доноров костного мозга (WMDA), объединяющей базы данных со всего мира, в которой на сегодняшний день состоят более 39 млн потенциальных доноров с ежегодным приростом около 2 млн человек.

– И именно с 2020 года в Казахстане празднуется Всемирный день донора костного мозга. Во всем мире он отмечается с 2014 года, каждую третью субботу сентяб­ря. Нынче этот день выпал на 17-е число. Мы выражаем огромную благодарность и глубокую признательность всем тем, кто выступает донором, – говорят столичные специалисты.

Сотрудники Научно-производственного центра трансфузиологии и Национальный регистр доноров костного мозга очень стараются максимально освещать тему донорства костного мозга в нашей стране, акцентируя внимание на значимости трансплантации стволовых клеток крови для жизни пациентов. К слову, потенциальным спасителем может стать любой здоровый человек от 18 до 45 лет. Его масса тела должна составлять более 50 килограммов. А для того чтобы стать донором, достаточно обратиться в Центр крови, заполнить анкету, подписать согласие и сдать девять миллилитров крови для HLA-типирования (определение совместимости).

– Очень важно, чтобы донор, вступив в регистр, всегда помнил, что в его клетках может заключаться чья-то надежда на жизнь, и поэтому при смене адреса проживания, контактных данных информировал об этом наших специалистов, – резюмирует Дулат Имашпаев.

Добавим, что желающие стать донорами костного мозга могут задать все интересующие вопросы, позвонив по номерам: 8 (7172) 57-04-25, + 7-705-525-02-40.