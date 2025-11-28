Около 600 млрд тенге выделят на поддержку бизнеса на селе – Токаев

Средства предусмотрены до 2029 года на реализацию проекта «Ауыл аманаты», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Особое внимание следует уделить поддержке бизнеса на селе. Прежде всего, необходимо заняться развитием сельскохозяйственных кооперативов. В этой сфере уже проделана большая работа. Тем более всем хорошо известна их эффективность», - сказал Президент. 

Однако, по словам Главы государства, совместные хозяйства пока не стали опорой сельской экономики. Не секрет, что зачастую такие кооперативы создаются узким кругом лиц и фактически выполняют роль посредников между владельцами частных хозяйств и переработчиками продукции, при этом пользуясь государственными льготами. Формально такие действия не запрещены, но на практике они существенно препятствуют повышению благосостояния сельского населения.

По мнению Президента, создание объединений (кооперативов) должно осуществляться по всей стране, чтобы каждый житель села мог ощутить положительные изменения. Если отдельные фермеры не объединятся, усилия государства по развитию агропромышленного комплекса могут оказаться напрасными. Поэтому следует активизировать работу в этом направлении.

«Проект «Ауыл аманаты» открывает широкие возможности сельским жителям, желающим развивать свой бизнес. За два года в рамках проекта создано около 20 тысяч рабочих мест. До 2029 года на реализацию этой программы будет выделено порядка 600 млрд тенге», - подчеркнул Президент Токаев.

В основе успехов отечественных аграриев лежит самоотверженный труд и государственная поддержка

