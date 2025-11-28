Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

«Особое внимание следует уделить поддержке бизнеса на селе. Прежде всего, необходимо заняться развитием сельскохозяйственных кооперативов. В этой сфере уже проделана большая работа. Тем более всем хорошо известна их эффективность», - сказал Президент.

Однако, по словам Главы государства, совместные хозяйства пока не стали опорой сельской экономики. Не секрет, что зачастую такие кооперативы создаются узким кругом лиц и фактически выполняют роль посредников между владельцами частных хозяйств и переработчиками продукции, при этом пользуясь государственными льготами. Формально такие действия не запрещены, но на практике они существенно препятствуют повышению благосостояния сельского населения.

По мнению Президента, создание объединений (кооперативов) должно осуществляться по всей стране, чтобы каждый житель села мог ощутить положительные изменения. Если отдельные фермеры не объединятся, усилия государства по развитию агропромышленного комплекса могут оказаться напрасными. Поэтому следует активизировать работу в этом направлении.