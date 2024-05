Таков результат договоренностей, достигнутых по итогам предыдущей встречи, сос­тоявшейся на минувшей неделе. Тогда аким города ознакомил инвесторов с индустриальной зоной «Темир», на территории которой планируется построить завод.

Китайская компания взяла на себя обязательство в ходе осуществления проекта инвестировать в экономику города 1 млрд 750 млн долларов и создать около одной тысячи новых рабочих мест.

Строительство металлургичес­кого завода мощностью 5 млн тонн металла в год будет идти в три этапа и займет пять лет. Будут использованы самые передовые в мире технологии, обеспечивающие экологическую безопасность.

Габит Сыздыкбеков поблагодарил руководство компании за проявленный интерес к городу и готовность вложить прямые инвес­тиции в развитие промышленной отрасли. Он также отметил готовность оказать всестороннюю поддержку в претворении проекта в жизнь, в том числе в подведении необходимой инфраструктуры.

Представитель компании-инвес­тора в свою очередь отметил, что сегодня в Шымкенте созданы все условия для желающих развивать здесь свой бизнес и вкладывать инвестиции. Он заявил, что после успешного запуска завода компания Fujian Hengwang Investment Co., Ltd намерена приступить к осуществлению ряда других проектов.

Компания Fujian Hengwang Investment Co., Ltd входит в состав крупнейшей корпорации Jiangsu Coastal Steel Group Co., Ltd, которая имеет большой опыт в производстве и международной торговле сталью.

Напомним, что в настоящее время в Шымкенте иностранными инвесторами также реализуется проект по строительству парогазовой энергетической установки мощностью до 500 МВт. Инвес­тиционный проект стоимостью около 700 млн долларов направлен на обеспечение населения города качественной электрической и теп­ловой энергией, а также горячим водоснабжением.

Кроме того, крупная турецкая компания Alarko Holding ведет строительство тепличного комплекса нового формата. Инвестпроект стоимостью 650 млн долларов будет способствовать поэтапному созданию двух тысяч рабочих мест.

Тепличный комплекс разместится на земельном участке, общая площадь которого составляет 500 га. Ввод в эксплуатацию современной теплицы направлен на обеспечение продовольственной безопасности региона и республики в целом. В основе проекта лежит внедрение новых технологий.