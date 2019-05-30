Порядка двух миллионов детей отдохнут в летних лагерях Казахстана

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В 2019 году в летних лагерях Казахстана отдохнут порядка двух миллионов детей. Об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций сообщил председатель Комитета по охране прав детей Министерства образования и науки РК Ержан Ерсаинов, передает корреспондент Kazpravda.kz
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"По информации местных исполнительных органов, в текущем году оздоровлением будут охвачены 2 миллиона детей. На сегодняшний день в республике действуют 12 960 оздоровительных лагерей и площадок, из них – более 10 тысяч пришкольных, 236 – стационарных загородных, 1 757 – палаточных, спортивных и юрточных лагерей", – сообщил Ерсаинов.
Он отметил, что стоимость путевки в лагерь определяется согласно смете расходов и утверждается руководителями детских оздоровительных лагерей, как государственных, так и частных.
"Стоимость путевки в детский загородный лагерь варьируется от 10 до 45 тысяч тенге за 10 дней пребывания", – добавил он.
Ерсаинов также отметил, что в приоритетном порядке за счет средств государственного бюджета оздоровительным отдыхом и занятостью обеспечиваются дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями.