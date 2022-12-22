Порядка тысячи незаконно задержанных освободили из изоляторов – Генпрокуратура

Через фильтр органов прокуратуры прошло почти 400 тысяч решений следователей.

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В Казахстане из изоляторов временного содержания освободили порядка тысячи незаконно задержанных человек. Об этом сообщил первый заместитель генерального прокурора РК Тимур Ташимбаев на брифинге в ведомстве, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В целом, в уголовном процессе приоритетным направлением остается защита конституционных прав граждан. В рамках трехзвенной модели через фильтр органов прокуратуры прошло почти 400 тысяч решений следователей. В согласовании 25 тысяч незаконных постановлений нами было отказано. В результате, защищены от необоснованного вовлечения в уголовную орбиту преследования 2 тысячи граждан", – отметил спикер.

По его словам, из изоляторов и служебных помещений освободили порядка одной тысячи незаконно задержанных.

"По нашей инициативе пересмотрены приговоры и улучшено положение 199 осужденных, в том числе оправдано 20 человек. К примеру, по протесту генерального прокурора Верховный суд оправдал 10 граждан, которые ранее в 2013-2020 годы были незаконно осуждены. Суд согласился с доводами прокуратуры о наличии в действиях сотрудников органов досудебного расследования признаков провокации", – дополнил Ташимбаев.