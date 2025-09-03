В Послании Президента Касым-Жомарта Токаева «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» особое внимание уделено развитию агропромышленного комплекса. Сельскохозяйственная отрасль рассматривается как ключевой сектор экономики, обеспечивающий продовольственную безопасность, занятость населения и укрепление экспортного потенциала страны. Правительство, исполняя поручения Главы государства, озвученные в Послании-2024, последовательно проводит политику технологической модернизации, углубления переработки и расширения международного сотрудничества в сельском хозяйстве. Подробнее о ходе реализации задач, поставленных в Послании и иных поручений Главы Государства - в обзоре Primeminister.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

От устойчивого роста к модернизации: как развивается агропромышленный комплекс

Агропромышленный комплекс демонстрирует стабильное развитие, подтверждая эффективность мер государственной поддержки и системную работу Правительства по исполнению поручений Президента. За январь–июль 2025 года объем валовой продукции сельского хозяйства вырос на 3,7% и достиг 2,4 трлн тенге. Рост обеспечен увеличением производства как в животноводстве, так и в растениеводстве.

Перерабатывающая отрасль показывает опережающую динамику: производство продуктов питания увеличилось на 9,2% и составило 2,13 трлн тенге, напитков – на 6,8% (692,4 млрд тенге). Выросло производство растительного масла (+24%), сливочного масла (+10,4%), колбасных изделий (+9%), муки (+6,6%).

Вложения в основной капитал сельского хозяйства достигли 442,7 млрд тенге (+26,5%), в производство продуктов питания – 104,2 млрд (+48%). Эти ресурсы направлены на модернизацию и внедрение современных технологий.

«В своем Послании народу Казахстана Глава государства отметил необходимость перехода от прямого субсидирования к доступному кредитованию с вовлечением средств коммерческих банков. Для этого в 2024 году внедрены новые программы льготного кредитования с процентной ставкой не более 5% годовых. Это стало возможным благодаря комбинированию бюджетных и коммерческих ресурсов», — отметил министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров.

Государственная поддержка сохраняет системный характер. Объем льготного кредитования весенне-полевых и уборочных работ в 2025 году увеличен до 700 млрд тенге (в 2014 году – 70 млрд), а в ближайшие годы будет доведен до 1 трлн тенге. Финансирование посевной начато уже с ноября 2024 года, что позволило аграриям подготовиться заблаговременно.

Запущена программа льготного лизинга сельхозтехники под 5% годовых, обеспечивающая закуп не менее 6 тыс. единиц техники на сумму 250 млрд тенге. Дополнительно переработчики получили льготное финансирование оборотных средств в объеме 44 млрд тенге.

Наряду с базовыми инструментами действуют специализированные программы поддержки. Программа «Ауыл аманаты» обеспечивает кооперативы кредитами под 2,5% на срок до 5 лет, включая переработку продукции. «Кең дала» ориентирована на производителей и переработчиков с финансированием под 5%. «Агробизнес» объединяет возможности для модернизации, строительства и пополнения оборотных средств за счет ресурсов бюджета, Национального фонда и привлеченного капитала. Такой пакет мер позволяет аграриям выбирать оптимальные условия в зависимости от специфики хозяйства.

Животноводство: стратегическая отрасль и новые механизмы развития

Животноводство сохраняет стратегическое значение для продовольственной безопасности страны, формируя около 40% валовой продукции АПК. За январь–июль 2025 года объем производства вырос на 3,4%, достигнув почти 2 трлн тенге. Производство мяса увеличилось на 2% (608,8 тыс. тонн), молока – на 6,5% (2,25 млн тонн).

Поголовье скота и птицы стабильно растет: КРС – 8,7 млн голов (+0,3%), лошади – 4,6 млн (+6,7%), верблюды – 300 тыс. (+3,9%), птица – 48 млн (+6,6%).

Экспортные позиции Казахстана укрепляются: за 5 месяцев 2025 года поставки говядины выросли в 2,5 раза (12,3 тыс. тонн), баранины – в 2,6 раза (9,2 тыс. тонн). Впервые зафиксирован экспорт свинины в объеме 797 тонн. Эти результаты свидетельствуют о конкурентоспособности отечественной продукции и ее востребованности на международных рынках.

Особый акцент сделан на молочном направлении. В 2023–2025 годах построено 48 молочно-товарных ферм мощностью свыше 300 тыс. тонн молока в год. Среднегодовой надой на новых фермах достигает 8,2 тыс. литров, на передовых – до 11 тыс. литров, что соответствует уровню ведущих европейских стран. В 2024 году произведено 688 тыс. тонн молока (+32% к 2022 г.), в 2025 году планируется запуск еще 32 комплексов на 152 тыс. тонн.

«В мясном скотоводстве объем кредитования под чистые 5% составил 50 млрд тенге, для перерабатывающих предприятий в 2025 году выделено 44 млрд тенге. Для решения проблемы нехватки залогового обеспечения по займам работает программа гарантирования до 85% от суммы займа»,— сообщил Айдарбек Сапаров.

С августа 2025 года введена программа льготного кредитования откормочных площадок под 5% годовых объемом 50 млрд тенге, что позволит загрузить мощности более чем на 60% при обязательной реализации половины продукции на внутренний рынок.

Кроме того, запущена новая кредитная программа «Игілік» под 6% годовых для приобретения племенного поголовья КРС и МРС. Ее реализация позволит увеличить долю племенного скота до 14%.

Развиваются мясные кластеры по австралийской модели. В 2024 году профинансированы четыре проекта на 9 млрд тенге, в 2025 году определены десять приоритетных проектов на 21,7 млрд. В Туркестанской области уже введены завод по производству гранулированных комбикормов и откормочная площадка на 15 тыс. голов КРС. Эти проекты закладывают основу для создания полноценных цепочек «от корма до переработки».

Импортозависимость по мясу птицы за последние пять лет снизилась с 42% до 20%. В 2024 году введены в эксплуатацию шесть птицефабрик в Жамбылской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Северо-Казахстанской и области Ұлытау общей мощностью 15,9 тыс. тонн мяса в год. Ключевая задача – полное самообеспечение страны по данному направлению.

Таким образом, животноводство Казахстана демонстрирует поступательное развитие: растет внутреннее производство, укрепляются экспортные позиции, формируются новые механизмы поддержки и создаются кластеры мирового уровня, что делает отрасль одной из ключевых точек роста всего АПК.

Растениеводство: диверсификация посевов и новые стандарты урожайности

Растениеводство Казахстана переживает системную трансформацию, направленную на повышение эффективности и устойчивости производства. Ключевой задачей отрасли является диверсификация посевных площадей и внедрение водосберегающих технологий. В текущем году площадь пшеницы сокращена на 884,6 тыс. га – до 12,3 млн га, посевы масличных культур увеличены на 1 млн га – до 4 млн га. Вместе с тем проводится оптимизация структуры посевов сахарной свеклы.

«Глава государства поручил ежегодно внедрять водосберегающие технологии на площади до 150 тысяч гектаров. По итогам 2024 года план был перевыполнен и составил 158 тыс. га, в текущем году водосберегающие технологии внедрены уже на площади 109,8 тыс.га. В целом, площадь орошаемых земель с водосберегающими технологиями увеличена до 580 тыс. га», — добавил Айдарбек Сапаров.

В 2024 году фермерами был собран рекордный урожай – 25,2 млн тонн зерна, в том числе 18,6 млн тонн пшеницы при средней урожайности 14,2 ц/га. Существенную роль в этом сыграло удвоение объема внесенных удобрений (1,3 млн тонн) по сравнению с 2023 годом. В текущем году планируется довести объем до 1,9 млн тонн.

Значительное внимание уделяется семеноводству и обновлению материальной базы. В 2025 году долю элитных семян планируется увеличить до 10,5% от общего объема посевов, уровень обновления сельхозтехники — до 6,5%.

Существенным подспорьем для фермеров остаются меры субсидирования. Государство покрывает до 70% стоимости элитных семян, до 60% стоимости минеральных удобрений отечественного производства, а также компенсирует до 50% затрат на пестициды и 40% – на биопрепараты. В 2025 году на субсидии по приоритетным культурам выделено 25,8 млрд тенге, что обеспечивает фермеров дополнительными ресурсами для повышения урожайности.

Системные меры закреплены в Дорожной карте на 2024–2028 годы, предусматривающей удвоение объема валовой продукции сельского хозяйства. Приоритет сделан на сокращение монокультуры пшеницы и водоемких культур, таких как рис, хлопок, с одновременным расширением площадей масличных, овощебахчевых и кормовых культур. Такой подход позволит повысить рентабельность производства и укрепить кормовую базу животноводства.

В рамках Комплексного плана по развитию селекции и семеноводства планируется вывод не менее 109 новых сортов и гибридов сельскохозяйственных культур. Доля площадей, засеянных семенами отечественной селекции, должна вырасти с 52,3% в 2024 до 78,2% в 2028 году. Для этого формируется Государственный реестр рекомендуемых сортов и создается национальный генетический банк семян, что позволит не только закрепить результаты внутренней селекции, но и повысить экспортный потенциал отечественного растениеводства.

Переработка сельхозпродукции – от кредитов до комплексных планов модернизации

Глубокая переработка сельхозпродукции остается одним из ключевых приоритетов аграрной политики. Во исполнение поручения Президента доля переработанной продукции в АПК должна быть доведена до 70%, и для этого реализуется целый комплекс мер государственной поддержки.

В 2024 году экспорт продукции АПК составил $5,1 млрд, из которых 52% пришлось на переработанную продукцию. Это $2,6 млрд против 43% годом ранее, что подтверждает устойчивую динамику и растущую конкурентоспособность отечественной перерабатывающей отрасли.

В Казахстане функционируют порядка двух тысяч предприятий переработки, среди которых лидируют молочная (18,8%), мясная (18,5%), зерновая (17,4%) и масложировая (12,5%) отрасли. В 2024 году реализован 51 инвестиционный проект на сумму 41,5 млрд тенге.

Для поддержки бизнеса в 2025 году продолжено льготное кредитование перерабатывающих предприятий на пополнение оборотных средств под 5% годовых. На эти цели выделено 44 млрд тенге. Одобрено и профинансировано более 60 заявок на сумму свыше 26 млрд тенге.

Действует инвестиционное субсидирование – возмещение 15–50% затрат на строительство или модернизацию перерабатывающих предприятий. Для сахарной отрасли размер компенсации увеличен до 40%, для переработки яиц введены субсидии до 40%, для молочной – предусмотрено возмещение до 25% затрат на оборудование для сухого молока и сыворотки.

Особое внимание уделяется обеспечению предприятий сырьем. Для этого создается сеть молочно-товарных ферм, овцеводческих хозяйств и заготовительных пунктов, которые гарантируют стабильные поставки перерабатывающей промышленности. Поддержка фермеров также реализуется через субсидирование за объемы тонкой и полутонкой шерсти, сданной на переработку, что одновременно снижает издержки производителей и загружает мощности перерабатывающих предприятий.

Для защиты внутреннего рынка применяются ограничения на экспорт сырья: действуют пошлины на вывоз семян масличных культур, введено квотирование экспорта живого скота, а также ограничения на вывоз шкур и шерсти. Эти меры позволяют удерживать сырьевую базу внутри страны и направлять ее в переработку, формируя добавленную стоимость в Казахстане.

Наука и инновации: фундамент модернизации АПК

Одним из важнейших направлений исполнения поручений Президента является развитие аграрной науки и внедрение инноваций. Для этого на базе Национального аграрного научно-образовательного центра (НАНОЦ) формируется вертикально интегрированный агротехнологический хаб, объединяющий образование, науку и бизнес. Сегодня в его состав входят 33 организации – университеты, научно-исследовательские институты и опытные хозяйства.

Финансовая поддержка научной сферы носит системный характер: объем базового финансирования НАНОЦ в 2025 году увеличен до 2,6 млрд тенге, а на программно-целевое финансирование в 2024–2026 годах ежегодно направляется по 9,6 млрд тенге. Это позволяет реализовывать долгосрочные научно-технические программы, охватывающие все ключевые направления агропромышленного комплекса – от животноводства и растениеводства до переработки, ветеринарии и органического земледелия.

Особое внимание уделяется созданию современных исследовательских лабораторий и международному сотрудничеству. С 2024 года в Казахстане начали работать Казахстанско-китайская лаборатория биологической безопасности и лаборатория по определению качества зерна. В июне 2025 года открыты Центр сертификации органической продукции и Лаборатория пищевой безопасности, соответствующие международным санитарным и ветеринарным стандартам. Эти площадки позволяют проводить анализ на остатки пестицидов, микотоксинов, тяжелых металлов и антибиотиков, а также внедрять стандарты «зеленого» производства.

Существенным событием стало создание в 2024 году Института коневодства и кормопроизводства в Актюбинской области. Его работа направлена на улучшение пород лошадей и развитие отечественной кормовой базы.

В число приоритетных научных проектов входят генетическая паспортизация сельхозпродукции, климат-адаптивное земледелие и цифровые модели «умных ферм», использующих датчики, дроны и системы AI-мониторинга. Ведется международное сотрудничество с научными центрами Китая, Нидерландов, США, Франции, Великобритании и других стран.

На 2027–2029 годы подготовлены программы «Agri Export» (генетическая идентификация продукции, производство органики, климат-устойчивые технологии) и «Agri Future» (AgriTech-инкубатор, программа «100 молодых ученых АПК», VR/AR-обучение фермеров, цифровые фермы нового поколения). Эти инициативы создают задел для интеграции казахстанского АПК в глобальные научные сети и формируют условия для технологического рывка в отрасли.

Таким образом, аграрная наука становится ключевым элементом модернизации сельского хозяйства, обеспечивая его конкурентоспособность, инновационный характер и устойчивое развитие в долгосрочной перспективе.

«Озвученные результаты – прямое следствие проведенной работы по обеспечению аграрного сектора необходимыми ресурсами. Министерство сельского хозяйства продолжит совершенствовать меры поддержки, обеспечивать прозрачность и результативность политики, и, самое главное, расширять возможности для сельчан и аграриев»,— подчеркнул Айдарбек Сапаров.

Комплекс мер, реализуемых Правительством в агропромышленном комплексе, подтверждает системный подход к исполнению Послания Президента. Отрасль демонстрирует устойчивый рост по ключевым направлениям – от животноводства и растениеводства до глубокой переработки и науки. Обеспечена инвестиционная привлекательность, создана основа для импортозамещения и роста экспорта.