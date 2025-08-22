В своем Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на необходимость решения первоочередных инфраструктурных проблем.

Инфографика: пресс-служба правительства

В рамках исполнения этой задачи в Казахстане реализуются крупные инфраструктурные проекты для развития транспортно-логистического потенциала страны. В железнодорожной отрасли реализуется 4 проекта протяженностью более 1,3 тыс. км: «Достык – Мойынты», обводная Алматы, «Дарбаза – Мактаарал» и «Бахты – Аягоз», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

В этом году завершится обход Алматы и вторые пути участка «Достык – Мойынты», что позволит увеличить объемы грузоперевозок в пять раз. Запущен масштабный проект – Трансказахстанский железнодорожный коридор: строительство участка «Мойынты – Кызылжар» (366 км) и модернизация 1,6 тыс. км путей. В ближайшие 5 лет планируется строительство и ремонт 16 тыс. км дорог.