Послание Президента: НПК выработала рабочие рекомендации для исполнения

Народная партия Казахстана провела круглый стол на тему «Управление экономикой – на уровень новых требований. Дальнейшая демократизация общества и последовательное утверждение принципов Справедливого Казахстана», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу партии

Фото пресс-службы партии

Мероприятие было посвящено недавнему Посланию Президента РК Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Модератором выступил руководитель парламентской фракции НПК, секретарь Комитета Мажилиса по законодательству и судебно-правовой реформе, депутат Магеррам Магеррамов.

– Уверен, что сегодня мы сможем не только внимательно проанализировать основные пункты Послания, но и сумеем обсудить механизмы его практической реализации, – отметил мажилисмен в своем приветственном слове. – Убежден, что наш круглый стол станет площадкой для живого и заинтересованного диалога.

В ходе дискуссии, участники досконально исследовали выступление главы государства, а также выработали рабочие рекомендации для исполнения его поручений. В частности, речь шла о внедрении цифровизации во всех сферах республики, парламентской реформе, совершенствовании правовой, экономической и политической систем и построении нового современного и прогрессивного общества. В обсуждении приняли участие депутаты Парламента, сотрудники государственных органов, представители бизнес-сообщества, гражданские активисты, общественники и эксперты.

Депутат Мажилиса от партии «Аманат», Марат Башимов предложил тщательно изучить и учесть все плюсы и минусы, которые несет в себе искусственный интеллект (ИИ): управление его системами, влияние их на здоровье граждан, использование высоких технологий в военных целях и т.д. Также, по мнению мажилисмена, крайне важно развивать собственную, отечественную цифровизацию и этим должна заняться молодежь.

– Искусственный интеллект – драйвер экономики любой страны, – подчеркнул Башимов. – Нам необходимо иметь свои платформы на казахском языке, свои сервера…

Депутат от партии «Ауыл», Анас Баккожаев посоветовал внедрить ИИ для расчетов субсидирования в агропромышленном комплексе.

– Президент четко отметил, что мы очень сильно отстаем по уровню субсидирования от стран ЕАЭС, – объяснил мажилисмен. – Это заведомо ставит наших фермеров в неравные условия. Мы должны быть готовыми к тому, что предпринимателям придется ввести себя в полной мере в этот цифровой мир.

Депутат от НПК Ирина Смирнова предположила, что цифровизация положительно скажется на борьбе с коррупцией.

– Когда будут видны все денежные потоки, тогда можно будет говорить об эффективности и целевом использовании средств, – отметила Смирнова.

Свои идеи и инициативы выдвинули также сотрудники НПП «Атамекен», представители отраслевых ассоциаций, НПО и т.д.

 

#НПК #партия #послание #круглый стол

