Казахстанский институт общественного развития по заказу Министерства культуры и информации в период с 12 по 19 сентября провел экспресс-опрос по изучению общественного восприятия Послания Президента К.К.Токаева народу Казахстана, передает Kazpravda.kz

Фото: t.me/aqorda_resmi

Опрос посвящен изучению общественного восприятия Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» от 8 сентября 2025 года.

Согласно результатам проведенного опроса, общий уровень информированности населения о Послании Президента составил – 72,6%. Уровень осведомленности равен суммарному значению ответов «слушали Послание Президента» (19,1%), «узнали основные идеи Послания из выпусков новостей, публикаций в интернете/ социальных сетях/ газетах и журналах» (25,9%), «слышали, но без подробностей» (27,6%).

В сельских населенных пунктах осведомленность населения ниже, чем в городах. Кроме того, стоит указать на корреляцию между возрастом и информированностью. Так, с увеличением возраста опрошенных растет и уровень информированности о Послании.

По данным опроса, из числа информированных о Послании респондентов большая часть населения имеют положительное впечатление о Послании – 71,2% (суммарное значение «Полностью положительное» и «Скорее положительное»).

Респонденты, знакомые с основными идеями Послания, к числу наиболее важных инициатив и мер, предложенных Главой государства, относят прежде всего актуальные задачи и решения по цифровой трансформацию Казахстана: внедрение искусственного интеллекта в различные сферы жизни (27,4%), цифровая масштабная модернизация экономики (19,9%), создание Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития (8,3%).

Также среди опрошенных традиционно вызывают интерес социально-экономические инициативы и поручения Главы государства: реализация проекта «Alatau City» (21,4%), о новом Налоговом кодексе (18,6%), об унификации размеров социальных выплат (17,0%), вывод сельскохозяйственной отрасли на новый уровень (15,5%), строительство АЭС (12,0%).

Отдельное внимание населения вызвали тезисы Президента о формировании культуры поведения: избавление от негативных моделей поведения (12,0%); необходимость ухода от социального иждивенчества (10,6%).

Также общественный интерес получило предложение Главы государства о проведении парламентской реформы. Идею формирования однопалатного парламента по партийным спискам считают актуальной 62,8% респондентов.

(Примечание: общая сумма ответов не равна 100%, т. к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа)

В целом, результаты телефонного опроса демонстрируют достаточно высокий уровень информированности населения о Послании Президента народу Казахстана. Стоит отметить, что в Послании значительная часть опрошенных граждан нашла ответы на свои вопросы и ожидания. Таким образом, результаты социологического исследования говорят о том, что Послание Главы государства задает общенациональную повестку развития страны не только для государственных органов, но и для всего общества в целом.

По данным Казахстанского института общественного развития, исследование проведено по случайной выборке, репрезентирующей взрослое (старше 18 лет) население Казахстана по полу, возрасту, типу поселения, а также региону проживания. Объем выборочной совокупности составил 1 200 респондентов.

Территория проведения социологического исследования охватывает все регионы Республики Казахстан – города республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент, 17 областных центров, а также сельские населенные пункты.

Метод сбора информации: массовый опрос населения посредством телефонного интервью.