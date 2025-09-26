Послание Президента получило положительные отклики общественности – результаты соцопроса

Общественное мнение
115

Казахстанский институт общественного развития по заказу Министерства культуры и информации в период с 12 по 19 сентября  провел экспресс-опрос по изучению общественного восприятия Послания Президента К.К.Токаева народу Казахстана, передает Kazpravda.kz 

Фото: t.me/aqorda_resmi

Опрос посвящен изучению общественного восприятия Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» от 8 сентября 2025 года.

Согласно результатам проведенного опроса, общий уровень информированности населения о Послании Президента составил – 72,6%. Уровень осведомленности равен суммарному значению ответов «слушали Послание Президента» (19,1%), «узнали основные идеи Послания из выпусков новостей, публикаций в интернете/ социальных сетях/ газетах и журналах» (25,9%), «слышали, но без подробностей» (27,6%).

В сельских населенных пунктах осведомленность населения ниже, чем в городах. Кроме того, стоит указать на корреляцию между возрастом и информированностью. Так, с увеличением возраста опрошенных растет и уровень информированности о Послании.

По данным опроса, из числа информированных о Послании респондентов большая часть населения имеют положительное впечатление о Послании – 71,2% (суммарное значение «Полностью положительное» и «Скорее положительное»).

Респонденты, знакомые с основными идеями Послания, к числу наиболее важных инициатив и мер, предложенных Главой государства, относят прежде всего актуальные задачи и решения по цифровой трансформацию Казахстана: внедрение искусственного интеллекта в различные сферы жизни (27,4%), цифровая масштабная модернизация экономики (19,9%), создание Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития (8,3%).

Также среди опрошенных традиционно вызывают интерес социально-экономические инициативы и поручения Главы государства: реализация проекта «Alatau City» (21,4%), о новом Налоговом кодексе (18,6%), об унификации размеров социальных выплат (17,0%), вывод сельскохозяйственной отрасли на новый уровень (15,5%), строительство АЭС (12,0%).

Отдельное внимание населения вызвали тезисы Президента о формировании культуры поведения: избавление от негативных моделей поведения (12,0%); необходимость ухода от социального иждивенчества (10,6%).

Также общественный интерес получило предложение Главы государства о проведении парламентской реформы. Идею формирования однопалатного парламента по партийным спискам считают актуальной 62,8% респондентов.

(Примечание: общая сумма ответов не равна 100%, т. к. респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа)

В целом, результаты телефонного опроса демонстрируют достаточно высокий уровень информированности населения о Послании Президента народу Казахстана. Стоит отметить, что в Послании значительная часть опрошенных граждан нашла ответы на свои вопросы и ожидания. Таким образом, результаты социологического исследования говорят о том, что Послание Главы государства задает общенациональную повестку развития страны не только для государственных органов, но и для всего общества в целом.

По данным Казахстанского института общественного развития, исследование проведено по случайной выборке, репрезентирующей взрослое (старше 18 лет) население Казахстана по полу, возрасту, типу поселения, а также региону проживания. Объем выборочной совокупности составил 1 200 респондентов.

Территория проведения социологического исследования охватывает все регионы Республики Казахстан – города республиканского значения Астана, Алматы и Шымкент, 17 областных центров, а также сельские населенные пункты.

Метод сбора информации: массовый опрос населения посредством телефонного интервью.

#послание #соцопрос

Популярное

Все
А я и здесь не промолчала
Судьба журналиста
Борьба с наркоманией дает результаты
В Шымкенте строят канал Каусар
Промышленность – это не про прошлое, а про будущее
Единый счет и smart-контроль тепла
Стартовала кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ
Обеспечить безопасность и устойчивое развитие
В поисках духовной ДНК
Алматы принимает будущее мировых шахмат
В верховьях реки Есиль, у брода Караоткель
Распоряжение Главы государства о назначении
Полны надежд и устремлений
Указ Главы государства об освобождении от должности
Распоряжение Главы государства о назначении
Между высокими целями и реальностью
Указ Главы государства об освобождении от должности
Милосердие – это действие
«Осень нам танцует вальс-бостон»
Распоряжения Главы государства об освобождении от должности
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Лесной пожар разгорелся в турецкой Аланье
Все решится в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Наркомания – угроза нации
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Водные ресурсы на цифровой платформе
Торгай возродит дорога
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Бывший аким Алматы Досаев получил новую должность
Граждане и бизнес сегодня выигрывают порядка 60% судебных процессов
Amre выступит на «Интервидении» с авторской песней «Дала таңы»
Более 50 тысяч зрителей собрал грандиозный Almaty Cover Show ко Дню города
Со студенческой скамьи –на престижную работу
Могут ли казахстанцы работать на нескольких работах
Чемпионов мира по боксу наградили в Астане
Шнобелевскую премию за покраску коровы в цвета зебры получили японские ученые
Минсельхоз разъяснил ценообразование на говядину
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
35 школ Атырауской области остались без директоров
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию

Читайте также

Главной движущей силой перемен казахстанцы считают молодежь
Уровень благополучия детей замерили в Казахстане
Граждане страны демонстрируют высокий уровень социального о…
Казахстан движется в правильном направлении – итоги соцопро…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]