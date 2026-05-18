Свыше 84% граждан Казахстана поддерживают вектор развития страны – результаты соцопроса

Общественное мнение

В целом результаты исследования показывают, что оценка политического курса среди казахстанцев носит преимущественно позитивный характер и сохраняется на высоком уровне вне зависимости от основных социально-демографических характеристик населения.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По результатам социологического исследования, проведенного по заказу КИСИ при Президенте РК в апреле 2026 года, большинство казахстанцев позитивно оценивают текущее направление развития страны. Так, 84,4% опрошенных считают, что страна движется в правильном направлении,  сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу КИСИ.

Территориальный разрез демонстрирует высокий уровень согласованности оценок среди жителей различных типов населенных пунктов. Среди городских жителей положительно оценивают курс развития страны 84% респондентов, среди сельских жителей данный показатель несколько выше и составляет 85,2%. Это указывает на близость восприятия текущего курса вне зависимости от места проживания.

Анализ гендерных различий показывает, что как мужчины, так и женщины показывают высокий уровень позитивных оценок. При этом среди женщин данный показатель несколько выше и составляет 86,2%, что на 4,3 процентных пункта превышает аналогичный показатель среди мужчин.

В возрастном разрезе наиболее высокий уровень поддержки фиксируется среди молодежи – 89,3%, что указывает на более выраженную позитивную оценку текущего курса со стороны молодых граждан.

По мере роста покупательной способности позитивные оценки заметно увеличиваются. Респонденты, ощущающие улучшение своего экономического положения, склонны связывать этот прогресс с текущим политическим курсом.

В целом результаты исследования показывают, что оценка политического курса среди казахстанцев носит преимущественно позитивный характер и сохраняется на высоком уровне вне зависимости от основных социально-демографических характеристик населения.

* Социологический опрос проведен по заказу КИСИ в период с 10 апреля по 10 мая 2026 года. Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и 3 городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента.

#Казахстан #опрос #КИСИ

Популярное

Все
Казахстан экспортирует уголь в Россию, Польшу, Индию, Турцию
Горы должны стать доступными для всех: эксперт о проекте Almaty Superski
Нурлыбек Налибаев ознакомился с крупными проектами Алматы
В Казахстане тестируют отечественный препарат от аллергии на полынь
Локализация производства Nuctech станет частью развития транзитного потенциала Казахстана
«Ночь в музее»: что посмотреть в Астане и Алматы
Аида Балаева поздравила музейных работников с праздником
Махинации с регистрацией грузовиков раскрыли в Актюбинской области
В Астане на LRT зафиксировали нарушения
Неиспользуемые сельхозугодья вернули в госсобственность в ВКО
Свыше 84% граждан Казахстана поддерживают вектор развития страны – результаты соцопроса
Назначен вице-министр просвещения
Дзюдоист Нурмухамет Ботабай стал победителем турнира в Испании
Более 7 тысяч человек эвакуировали из-за землетрясения в Китае
Китайский турист застрял из-за травмы в горах близ БАО
Олжаса Сулейменова поздравили с 90-летием
Смартфоны и шпаргалки: 86 нарушений выявили за первую неделю основного ЕНТ
Столичный бегун победил на чемпионате Центральной Азии
Жозе Моуринью стал новым главным тренером «Реала» - источник
Права новорожденных нарушали в Кызылординской области
Родителей туркестанского подростка наказали за видео в TikTok
Весенние заморозки: скандинавский холод накроет Казахстан
Бизнес-форум стран ОТГ открылся в Астане
МНВО укрепляет международное сотрудничество в сфере науки и инноваций
Казахстан и Индонезия могут расширить торгово-экономическое сотрудничество
Марат Байкамуров стал победителем домашнего турнира по дзюдо
Камила Берликаш выиграла «серебро» домашнего чемпионата по дзюдо
Аида Тойшыбекова завоевала «бронзу» на домашнем турнире по дзюдо в Астане
Швеция и Дания возглавили рейтинг самых инновационных стран Евросоюза
Штормовое предупреждение объявили в ряде регионов Казахстана
Каркас Казахского ханства выкован в Улусе Джучи
Температурные качели: Казахстан накроют жара и весенние заморозки
Новый предмет для нового поколения
Казахстанские дзюдоисты завершили мировой турнир с историческим результатом
В Павлодарской области запустили маслозавод мощностью 35 тысяч тонн продукции в год
Автор, продливший биографию человечества
Минздрав обновляет стандарты оснащения медорганизаций с учетом развития телемедицины
Тараз примет международный фестиваль боевых искусств
Казахстанские ученые исследуют препарат против аллергии на полынь
Во Франции открывается 79-й Каннский кинофестиваль
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Бизнес-омбудсмен предложил отложить законопроект АЗРК по вопросам конкуренции
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Спикер Сената зачитал телеграмму соболезнования от Президента
Голос тишины: о чем «говорят» черно-белые картины
Над городом плывет шашлычный дым
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Вручены государственные награды от имени Президента
Ушел из жизни поэт Мухтар Шаханов
Система управления наукой будет реформирована
Город, соединявший континенты
Ожидается строительство еще двух заводов
Более 100 тысяч выпускников школ внесли вклад в озеленение страны
Новую дорогу к Волчьему водопаду строят в Актюбинской области
Дожди и шквалы накроют ряд регионов Казахстана
Дух романтики и героизма
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Где в мире больше всего рождается детей

Читайте также

Уровень доверия казахстанцев Президенту остается высоким – …
Более 78% граждан поддерживают новую Конституцию - опрос
Почти 80% казахстанцев поддерживают конституционную реформу…
Более 87% казахстанцев считают ситуацию в регионах спокойно…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]