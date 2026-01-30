Исследовательский институт «Общественное мнение» в январе 2026 года провел телефонный опрос, направленный на выявление восприятия и оценки гражданами инициированной Главой государства конституционной реформы, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Результаты опроса показали, что в январе наибольшее внимание казахстанцев было сосредоточено на событиях общественно-политической и экономической повестки. Наиболее значимым событием месяца для респондентов стал Национальный курултай в Кызылорде – его отметили 32,7% опрошенных. На втором месте – вступление в силу нового Налогового кодекса (30,7%).

Таким образом, общественно-политическая повестка доминирует в восприятии граждан. При этом казахстанцы замечают спортивные и культурные достижения соотечественников, которые традиционно являются источником гордости и патриотизма казахстанцев. Так, 18,3% респондентов отметили спортивные достижения шахматистки Бибисары Асаубаевой, ставшей трехкратной чемпионкой мира, 9,3% – успехи казахстанского теннисиста Александра Бублика и другие достижения.

Фокус внимания граждан на общественно-политические преобразования подтверждает, что проводимые реформы воспринимаются как своевременные. В совокупности так ответили 79% опрошенных, из них 48,2% считают реформы «скорее своевременными», а 30,8% – «полностью своевременными».

Среди наиболее значимых и запомнившихся реформ респонденты чаще всего называли переход к однопалатному Парламенту (31,1%), учреждение должности вице-президента (21,6%), создание Халық Кеңесі (20,1%), а также проведение конституционной реформы в целом (15,2%).

Вместе с тем результаты опроса показывают, что часть общества пока остается вне активного обсуждения общественно-политической повестки. Так, 24,4% респондентов сообщили, что ничего не знают о Национальном курултае.

Отдельный блок вопросов был посвящен ожиданиям казахстанцев от предстоящих реформ. В первую очередь они связывают их с повышением открытости и устойчивости государства. Респонденты отмечают необходимость усиления обратной связи между государством и населением (32,3%), улучшения качества государственного управления (23,3%), формирования более устойчивой политической системы (18,9%), укрепления независимости страны (17%), расширения диалога государства и общества (12,1%), усиления роли Парламента (11,3%) и дальнейшей демократизации (9,3%).

Значительная часть опрошенных напрямую связывает проведение конституционной реформы с улучшением личного благосостояния. В совокупности 65,1% респондентов считают, что предлагаемые изменения позитивно скажутся на их жизни и уровне благосостояния: 34% ответили «да, однозначно», еще 31,1% – «скорее да».

От нового Парламента граждане прежде всего ожидают большей открытости, эффективности работы и активного диалога с населением. Респонденты выразили надежду, что депутаты Құрылтай будут больше прислушиваться к мнению граждан (37,8%) и принимать решения, направленные на улучшение качества жизни людей (32%).

Кроме того, казахстанцы ожидают появления новых лиц в обновленном Парламенте (11,1%), расширения публичных дискуссий и вовлеченности (6,2%), а также усиления влияния законодательного органа в целом (6%).

Что касается ожиданий граждан от нового высшего консультативного органа – Халық Кеңесі, в состав которого, как предполагается, войдут представители этнокультурных объединений, маслихатов, общественных советов и НПО, то, по мнению большинства респондентов, он будет представлять интересы всех в равной степени. Так ответили 66,2% опрошенных.

Значительно меньшая часть респондентов полагает, что в своей деятельности и принимаемых решениях Халық Кеңесі будет в большей степени ориентироваться на интересы отдельных групп: маслихатов (8,8%), крупных общественных объединений (7,3%), региональных общественных советов (5%) или этнокультурных объединений (4,8%).

В целом результаты социологического исследования свидетельствуют о заинтересованности и достаточно высокой осведомленности граждан о сути проводимой конституционной реформы, полномочиях новых институтов представительной демократии, а также о наличии запроса на их открытую и эффективную работу.

Как следствие, подавляющее большинство опрошенных граждан выразили поддержку предстоящей конституционной реформе. В совокупности это 78,4% респондентов, из которых 40,1% «скорее поддерживают» реформу, а 38,3% «полностью поддерживают», что подтверждает тезис о ее своевременности и общественной востребованности.

Методология опроса: телефонный опрос проведен с 24 по 28 января 2026 года. Выборка репрезентативная, общее количество опрошенных составляет 1 200 респондентов. В исследовании приняли участие граждане старше 18 лет из 17 областей и 3 городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента. Телефонный опрос проводится среди абонентов сотовой связи. Опрос проводился на казахском и русском языках. Статистическая погрешность не превышает 2,8%.

Социально-демографический блок: в опросе приняли участие 46% мужчин и 54% женщин, 64% городских и 36% сельских жителей.