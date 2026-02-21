В преддверии общенационального референдума по проекту новой Конституции Республики Казахстан общественные настроения остаются в целом благоприятными. Об этом свидетельствуют результаты телефонного опроса, проведенного среди 1 200 респондентов в возрасте 18 лет и старше. Исследование охватило 20 областей и 3 города республиканского значения, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: kazpravda.kz

Результаты опроса фиксируют достаточно высокий уровень информированности: большинство граждан в той или иной степени знакомы с содержанием проекта или слышали о нем: только 22,5% не информированы о новой Конституции.

Проект Конституции пользуется заметной поддержкой населения. Среди осведомленных о новой Конституции в общей сложности 78,8% респондентов одобряют документ, из них 31,7% – полностью поддерживают, а 47,1% – скорее поддерживают.

Наибольший интерес у граждан вызывают вопросы, напрямую влияющие на их повседневную жизнь и правовой статус. В топ-3 наиболее обсуждаемых тем вошли:

1. Права и свободы граждан – 35,3%;

2. Социальные гарантии (образование, медицина, пенсии) – 29,5%;

3. Вопросы экологии – 18%.

Также заметное внимание уделяется вопросам образования и науки (17,3%). То есть структура интереса в первую очередь направлены на нормы, затрагивающие социальное положение и качество жизни.

При этом работа по подготовке документа получила положительную оценку от большинства опрошенных. 68,3% респондентов считают, что Конституционная комиссия справилась со своей задачей, их них 16,4% уверены в этом полностью, 49,8% – скорее согласны с такой оценкой.

Опрос также фиксирует высокий уровень заявленной электоральной активности. На вопрос «15 марта 2026 года состоится референдум по принятию новой Конституции. Вы примете в нем участие?» 71,4% респондентов ответили положительно. Из них 32,9% уверены, что точно придут на участки, 38,5% – скорее примут участие.

Обсуждение конституционной реформы носит преимущественно межличностный характер. Чаще всего граждане обсуждают эти вопросы в кругу семьи (37,6%), с друзьями и знакомыми (34,5%) или с коллегами (30,1%). Обсуждения в цифровой среде распространены реже (17,9%).

Хотя социальные сети остаются важным источником информации, большинство пользователей занимают наблюдательную позицию: 59,8% ограничиваются чтением публикаций, не вступая в дискуссии.

Таким образом, результаты опроса показывают, что проект новой Конституции воспринимается обществом в целом позитивно, сопровождается высоким уровнем информированности и значительной готовностью граждан принять участие в референдуме. Тем не менее общественное мнение продолжает формироваться, а обсуждение реформы остается активным.

Методология опроса: телефонный опрос проведен с 14 по 18 февраля 2026 года за счет собственных средств Института. Выборка репрезентативная, общее количество опрошенных составляет 1 200 респондентов. В исследовании приняли участие граждане старше 18 лет из 17 областей и 3 городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента. Телефонный опрос проводился среди абонентов сотовой связи. Опрос проводился на казахском и русском языках. Статистическая погрешность не превышает 2,8%. Опрос проведен с писменного уведомления ЦИК.

Социально-демографический блок: в опросе приняли участие 43,4% мужчин и 56,6% женщин, 64,2% городских и 35,8% сельских жителей.