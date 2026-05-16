Уровень доверия казахстанцев Президенту остается высоким – соцопрос

Общественное мнение

Наиболее высокий уровень доверия зафиксирован среди молодежи

По результатам опроса общественного мнения, проведенного по заказу Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при Президенте РК в апреле 2026 года, уровень доверия Президенту страны составил 86,7%, сообщает Kazpravda.kz 

Данный показатель сохраняется на стабильно высоком уровне на протяжении последних лет, отражая устойчивую общественную поддержку курса на модернизацию и обновление страны.

Наиболее высокий уровень доверия зафиксирован среди молодежи – 91,4%. Данная динамика отражает качественное различие в характере доверия. Молодое поколение чаще пользуется возможностями, которое государство предоставляет через образовательные гранты, программы, цифровые услуги и другие меры поддержки. Кроме того, молодежь формировалась в период активного развития страны, что не могло не отразиться на уровне доверия к Президенту.

Высокий уровень доверия Президенту фиксируется как среди городских жителей (86,9%), так и среди сельского населения (86,7%). При этом природа доверия различается. Сельские жители взаимодействуют с государством непосредственно через инфраструктурные проекты, социальные программы и выплаты, тогда как городское доверие носит более опосредованный характер и связано с восприятием системных изменений.

И мужчины, и женщины оказывают высокое доверие Президенту. Вместе с тем, уровень доверия среди женщин превышает аналогичный показатель среди мужчин на 3,8 процентного пункта.

Анализ данных в разрезе уровня образования не выявил значимых различий в уровне доверия Президенту. Показатель остается стабильно высоким вне зависимости от образовательного уровня респондентов.

По данным исследования, уровень доверия Президенту заметно возрастает по мере роста покупательной способности граждан, что свидетельствует о связи между позитивной оценкой экономической ситуации и поддержкой государственного курса Главы государства.

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что доверие Президенту имеет устойчивый характер и не зависит от уровня образования, практически не меняется между городом и селом и сохраняется во всех возрастных группах. Тем самым подтверждая системную поддержку политики развития страны.

Напомним, социологический опрос проведен по заказу КИСИ в период с 10 апреля по 10 мая 2026 года. Объем выборочной совокупности – 8 000 респондентов. В опросе принимали участие респонденты старше 18 лет из 17 областей и 3 городов республиканского значения – Астаны, Алматы и Шымкента.

