Послание президента: развитие IT инфраструктуры и поддержка частных инициатив

Фото: t.me/KZgovernment

Президент поставил задачу – превратить Казахстан в IT-лидера мирового уровня с экспортом IT-услуг на сумму до $1 млрд к 2026 году.

«Нужны не декларативные, а действенные меры поддержки частных инициатив по созданию инновационной инфраструктуры – бизнес-инкубаторов, центров коммерциализации, технопарков и конструкторских бюро. Следует использовать успешный зарубежный опыт», — сказал глава государства обращаясь к народу Казахстана.

Создание инновационной инфраструктуры и активная поддержка частных IT-компаний и стартапов стали приоритетными задачами государства. В этом контексте Казахстан активно развивает меры государственной поддержки для стимулирования частных инициатив в IT-сфере, открывая новые перспективы для технологического предпринимательства и международного сотрудничества.

Стоит отметить, Казахстан уже достиг определенных успехов в развитии цифровой инфраструктуры и создании инновационной экосистемы. Развитие сетей 5G, запуск инициативы «Astana Hub» и привлечение международных инвестиций создают прочную основу для ускоренного роста IT-сектора. На сегодняшний день Astana Hub является важнейшим цифровым центром, претендующим на лидерство в Центральной Азии, с годовым экспортом IT-услуг и продуктов, достигшим $500 млн.



Программа «Tech Orda», направленная на развитие человеческого капитала в IT сфере, реализуется на базе Astana Hub с 2021 года. На сегодняшний день по программе «Tech Orda» было представлено более 6 тыс. образовательных грантов для IT школ. В 2024 году планируется выделить еще 3000 ваучеров для обучения IT-специальностям граждан Казахстана. Эти меры способствуют подготовке высококвалифицированных специалистов, востребованных как в крупных корпорациях, так и в секторе малого и среднего бизнеса.



Для достижения цели, обозначенной президентом, по доведению экспорта IT-услуг до $1 млрд к 2026 году, Казахстан планирует активно развивать цифровую дипломатию и международное экономическое сотрудничество. Уже сегодня Казахстан экспортирует свои решения в сфере GovTech в Таджикистан, Того и Сьерра-Леоне, подтверждая стремление стать важным игроком на глобальном IT-рынке. Экспорт информационных технологий страны практически удвоился, достигнув $529,1 млн в 2023 году.



Профильное ведомство в лице Министерства цифрового развития активно содействует открытию представительств инновационных хабов как в стране так и за рубежом, что привлекает международных инвесторов и партнеров к отечественным компаниям. В республике уже действуют 15 IT хабов в разных регионах страны, а недавние открытия инновационных хабов в Калифорнии, Эр-Рияде и Сингапуре значительно укрепляют позиции Казахстана на международной арене.



Следующими шагами на пути к реализации задач, поставленных главой государства, станут открытие технологического парка в Таджикистане, поддержка стартапов и развитие цифровых экосистем.