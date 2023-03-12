Последний шаг: житель Шымкента рассказал, почему решился на суицид

Мужчина, который спрыгнул с моста в Шымкенте, рассказал, что повлияло на решение покончить с собой, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Оtyrar.kz .

Фото: OTYRAR

По словам врачей, на отчаянный шаг 40-летний мужчина пошёл из-за жизненных трудностей. Говорит, сначала лишился работы, потом семьи и жилья. Изрядно выпив, он забрался на надземный переход и прыгнул. Подоспевшие прохожие смогли смягчить удар.

"Хотел уйти из жизни. Допустим, сейчас без дома остался. Ни дочкам не помочь, ни себе, ни жене. Короче, для родственников стал изгоем. Хотел головой вниз прыгнуть, а меня за руки поймали, и упал на ноги",— говорит самоубийца.

По данным врачей, пациент получил серьезные травмы и сутки провел в реанимации. Медики оценивают его состояние как тяжелой степени. С пострадавшим работают токсикологи, травматологи и психотерапевты.

"На скорой помощи в тяжелом состоянии его доставили в нашу больницу 8 марта, в 01:50 ночи. Врачи скорой помощи сказали, что он был в алкогольном опьянении и прыгал с высоты шесть метров. У него черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, закрытый перелом поясничного отдела, позвоночника и закрытый перелом костей правой голени. Он был в реанимации целый день, сегодня его перевели в политравматологическое отделение. Сейчас он получает противошоковую терапию и в целом симптоматическое лечение", - говорит врач-травматолог ГБ №1 Шымкента Асхат Абдумауленов.