Последняя песня шахтера

В Казнете появилась видеозапись, где шахтер Акынжан Оракбаев посвящает терме своей дочери за несколько недель до своей гибели на теперь уже печально знаменитой шахте имени Костенко

На видео Акынжан исполнял терме «Посвящение дочери» и давал наставления своему ребенку, впоследствие оказавшиеся прощальными.

«Будь осторожна, дочь моя. Уважай свою страну. Твой отец указал тебе путь. И не расстраивай мать, которая охраняет твой путь», - напутствовал шахтер, погибший спустя несколько недель.

У погибшего шахтера осталась жена, которая ждет второго ребенка.

Напомним, 28 октября на шахте имени Костенко в Карагандинской области произошла крупнейшая в истории угольной отрасли республики трагедия, унесшая жизни 46 горняков.