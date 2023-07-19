Последователи Гиппократа

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Самат Бейсембаев

В Государственном театре оперы и балета «Астана Опера» состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Медицинского университета Астана.

фото Игоря Бургандинова

В этом году обучение в вузе завершили свыше тысячи человек. Среди них интерны школ фармации, стоматологии, общест­венного здоровья и менеджмента, сестринского дела, а также иностранные студенты школы медицины.

– Сегодня очень важный день в жизни выпускников медицинского университета – вручение дипломов, путевки в профессиональную жизнь, – сказал руководитель медицинского центра Управления делами Президента РК Алексей Цой. – Поэтому поддержать вас пришли много уважаемых людей, авторитетных докторов, профессоров и государственных деятелей. Сейчас уже позади длительные лекции, ночные дежурства, подготовка к экзаменам. Теперь перед вами открылись новые возможности на пути повышения имиджа нашего столичного медицинского университета, а также медицинских сотрудников, ведь это – дорога на пути к оздоровлению нашей нации. Глава государства очень много внимания уделяет вопросу здоровья жителей региона, и отмечу, что сегодня здесь сидят выпускники со всех уголков страны. Очень важно, чтобы полученные знания вы направили и на здоровье живущих в регионах граждан.

Всего за время своего сущест­вования – с 1964 года – университет выпустил более 28 тыс. студентов. Сегодня многие из них стали известными специалистами, востребованными как на родине, так и далеко за ее пределами.

Вместе с тем в стенах учебного заведения открылись новые школы. Только в текущем году состоялось открытие двух научно-исследовательских институтов – НИИ профилактичес­кой медицины им. академика Е. Даленова и НИИ радиологии им. академика Ж. Хамзабаева. Студенты Медицинского университета Астана оттачивают свое мастерство в новом современном симуляционном цент­ре, а в рамках академической мобильности совершенствуют свои знания в ведущих вузах и медорганизациях мира.

– Сегодняшний день – это праздник не только нашего университета и родителей студентов, это торжество всей системы высшего образования. Сфера здравоохранения пополняется новыми молодыми кадрами, способными внедрять свой креа­тивный и современный подход во имя здоровья нации. Помните, диплом – еще не гарантия успеха. Вам придется каждый день сдавать экзамен в реальной жизни, доказывать, что вы являетесь профессионалами своего дела. Впереди непростые испытания профессии, важно выстоять и сохранить честь и белизну ваших халатов, – отметил председатель правления – ректор НАО «Медицинский университет Астана» Камалжан Надыров.

В ходе церемонии также прозвучали слова благодарности от имени выпускников в адрес альма-матер. А в завершение мероприятия выпускники торжественно произнесли Клятву врача.

#здравоохранение #медицина #Образование #выпускники #выпускной #диплом #альма-матер

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