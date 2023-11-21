Последствия непогоды

Это даст возможность использовать средства из резерва на случай ЧС для восстановления соцобъектов, а также гражданам, чье личное имущество пострадало, подать заявления в местные исполнительные органы для возмещения ущерба. Размер его еще только предстоит оценить, но уже сейчас власти говорят об антирекорде, ведь порывы ветра достигали 37 м⁄с – такой показатель зафиксировали в Баян­аульском районе, который и пострадал от непогоды больше всего. О силе урагана можно судить и по тому, что были повалены опоры ЛЭП на 110 киловольт.

По последним данным департамента по ЧС, в ночь с субботы на воскресенье зарегистрировано 183 факта срыва кровель зданий, произошло отключение электроэнергии в 117 населенных пунктах.

– Пострадали 83 социальных объекта, из них 61 объект образования, десять – здравоохранения, девять – культуры и три – спорта. Есть здания, которые еще на гарантии у подрядчиков, им всем выставлены уведомления, но идет зима – ждать времени нет, поэтому в рамках правового поля будет сделано все, чтобы ускорить восстановление по линии режима ЧС, – сообщил первый заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов. – Повреж­дения получили и 63 многоквартирных жилых дома: больше всего в Экибастузе – 43 и 16 в Павлодаре.

Он также объяснил, почему к середине понедельника без света все еще оставались 28 сел в четырех райо­нах области.

– В целом произошло 246 аварийных отключений, которые затронули больше 70 тысяч физических лиц и около 6,7 тысячи юридических. Причем ураган был такой силы, что в четырех районах пострадали не только внутри­поселковые сети, но и высоковольтные ЛЭП на 110 киловольт. Например, Баянаульский район запитан двумя такими линиями «стодесятками». В одной упала опора, на второй оторвало три провода – прак­тически район остался без внешнего электроснабжения. Но многое уже сделано, на сегодня здесь осталось подключить к электричеству 10 сел, – заверил заместитель акима.

Серик Батыргужинов рассказал, что в области еще ночью с субботы на воскресенье продумали алгоритм действий на каж­дом участке. К жителям региона обратился аким области Асаин Байханов, который призвал земляков проявить благоразумие и не покидать свои дома. Главное – было не допустить человеческих жертв, что, к счастью удалось.

Конечно, максимум внимания было уделено ключевым объектам жизне­обеспечения, в том числе и Экибастузской ТЭЦ.

– Поминутно могу сказать, как действовали, когда ветер начал стихать до 20–23 метров в секунду, – продолжил Серик Батыргужинов. – Мы уже 19-го числа в 8.30 провели первое совещание с коллегами из районов. Специалисты ПРЭК всю ночь находились в Экибастузе – там была нештатная ситуация, из которой достойно вышли. До этого мы выдерживали все параметры по отоплению города, но случилось аварийное отключение и основного, и резервного питания ТЭЦ. Поэтому она была запитана через третью схему – через разрез «Восточный», и в течение часа запустили резервный источник. Мы не дали станции остыть. Конечно, нужно было время для набора температуры, стабилизации гидравлики. И постепенно все параметры мы вернули. Все службы работали слаженно. Допустим, Майский район запитали с Восточного Казахстана, то есть все схемы, которые необходимы, были использованы.

Отметим, что во всех городах и районах, пострадавших от урагана, уже состоялись заседания по ЧС, решения по введению соответствующего режима доступны для обсуж­дения. Затем они будут зарегистрированы в органах юстиции. И уже после будут приниматься меры для возмещения ущерба и устранения последствий за счет резервных средств.