Последствия непогоды

Общество
11
Екатерина Бескорсая

В трех городах и шести районах Павлодарской области решили объявить режим ЧС из-за урагана, прошедшего в выходные.

Это даст возможность использовать средства из резерва на случай ЧС для восстановления соцобъектов, а также гражданам, чье личное имущество пострадало, подать заявления в местные исполнительные органы для возмещения ущерба. Размер его еще только предстоит оценить, но уже сейчас власти говорят об антирекорде, ведь порывы ветра достигали 37 м⁄с – такой показатель зафиксировали в Баян­аульском районе, который и пострадал от непогоды больше всего. О силе урагана можно судить и по тому, что были повалены опоры ЛЭП на 110  киловольт.

По последним данным департамента по ЧС, в ночь с субботы на воскресенье зарегистрировано 183 факта срыва кровель зданий, произошло отключение электроэнергии в 117 населенных пунктах.

– Пострадали 83 социальных объекта, из них 61 объект образования, десять – здравоохранения, девять – культуры и три – спорта. Есть здания, которые еще на гарантии у подрядчиков, им всем выставлены уведомления, но идет зима – ждать времени нет, поэтому в рамках правового поля будет сделано все, чтобы ускорить восстановление по линии режима ЧС, – сообщил первый заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов. – Повреж­дения получили и 63 многоквартирных жилых дома: больше всего в Экибастузе – 43 и 16 в Павлодаре.

Он также объяснил, почему к середине понедельника без света все еще оставались 28 сел в четырех райо­нах области.

– В целом произошло 246 аварийных отключений, которые затронули больше 70 тысяч физических лиц и около 6,7 тысячи юридических. Причем ураган был такой силы, что в четырех районах пострадали не только внутри­поселковые сети, но и высоковольтные ЛЭП на 110 киловольт. Например, Баянаульский район запитан двумя такими линиями «стодесятками». В одной упала опора, на второй оторвало три провода – прак­тически район остался без внешнего электроснабжения. Но многое уже сделано, на сегодня здесь осталось подключить к электричеству 10 сел, – заверил заместитель акима.

Серик Батыргужинов рассказал, что в области еще ночью с субботы на воскресенье продумали алгоритм действий на каж­дом участке. К жителям региона обратился аким области Асаин Байханов, который призвал земляков проявить благоразумие и не покидать свои дома. Главное – было не допустить человеческих жертв, что, к счастью удалось.

Конечно, максимум внимания было уделено ключевым объектам жизне­обеспечения, в том числе и Экибастузской ТЭЦ.

– Поминутно могу сказать, как действовали, когда ветер начал стихать до 20–23  метров в секунду, – продолжил Серик Батыргужинов. – Мы уже 19-го числа в 8.30 провели первое совещание с коллегами из районов. Специалисты ПРЭК всю ночь находились в Экибастузе – там была нештатная ситуация, из которой достойно вышли. До этого мы выдерживали все параметры по отоплению города, но случилось аварийное отключение и основного, и резервного питания ТЭЦ. Поэтому она была запитана через третью схему – через разрез «Восточный», и в течение часа запустили резервный источник. Мы не дали станции остыть. Конечно, нужно было время для набора температуры, стабилизации гидравлики. И постепенно все параметры мы вернули. Все службы работали слаженно. Допустим, Майский район запитали с Восточного Казахстана, то есть все схемы, которые необходимы, были использованы.

Отметим, что во всех городах и районах, пострадавших от урагана, уже состоялись заседания по ЧС, решения по введению соответствующего режима доступны для обсуж­дения. Затем они будут зарегистрированы в органах юстиции. И уже после будут приниматься меры для возмещения ущерба и устранения последствий за счет резервных средств.

Популярное

Все
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Спецоперация прошла в трех регионах РК – задержана группа вымогателей (видео)
В Атырау впервые провели открытое первенство по кокпару
Осталось дать последний бой
Три домашние победы
В Таразе участковый инспектор полиции спас из пожара ребенка
Хотели гранты и квартиры
Одни воруют, другие глаза закрывают?
Участковый перешел границы
В сердце ядерного реактора
Свыше 1 300 км железных дорог построят в Казахстане в ближайшие годы
И снова финпирамида
Где родился, там и пригодился
Расплата за ставки
«Посторонним» вход воспрещен
Замкнутый круг
Почему тепло подорожало
Аист работает, не опуская крыльев
Успеха без развития не бывает
Социальные расходы – инвестиции в развитие нации
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
Тайны монетного двора
«Человеческое лицо» в реформе школы
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Есть 12-я лицензия!
На служебном авто развозил наркотики работник предприятия в СКО
Мечты Ильдара и Ильнара
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Дело Бишимбаева: в полиции сделали заявление по видеозаписям из ресторана
Что они там курят?
В Казахстане появятся медсестры – доктора наук
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Арестован директор "Гастро-центра" по делу об убийстве жены Бишимбаева
Сборная Казахстана обыграла Сан-Марино
Легковушка влетела под грузовик в Актобе: погибли 2 человека
Даулет Турлыханов защищал честь нации
В прокат вышел экшен-фильм «Burkit – отряд специального назначения»
Мошенничество на 10 млн тенге: бывшего замглавы УБОП осудили в Павлодаре
Более 180 тысячами тонн овощей запаслись СПК
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Один день из жизни страны
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Сколько этносов проживает в Казахстане
В Казахстане посчитали население
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев

Читайте также

Контроль за качеством питания усилят в казахстанских школах
Полицейские Казахстана перешли на усиление
Утверждены требования к банкам по предоставлению услуг каза…
Снег с сильным ветром прогнозируют в Казахстане

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]