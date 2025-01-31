Пособие по казахскому языку и языковой культуре издано в Кызылординской области

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Учебник дополнил ряд новых методических пособий по изучению государственного языка и направлен на повышение качества преподавания казахского языка в образовательных учреждениях региона и страны.

Авторы книги – заместитель директора центра Жаныгуль Ерекешова и глава научно-методического отдела Алтынай Орынбаева.

Как отметила Жаныгуль Ерекешова, основное предназначение учебного пособия – поддержка Концепции реализации языковой политики РК на 2023–2029 годы.

– Методика будет способствовать повышению потенциала развития и статуса государственного языка, облегчит процесс овладения казахским языком, внесет вклад в повышение интереса к изучению и использованию его в повседневном общении, – подчеркнула автор.

Тираж «Сөз және сөйлеу мәдениеті» – 1 000 экземпляров. Издание представлено в качестве нового инструмента, используемого для повышения качества обучения в государственных учреждениях и языковых центрах.

– Особенность изданной методики заключается в том, что она ориентирована на слушателей уровня С1, то есть разработана для совершенствования языковых способностей граждан, свободно владеющих государственным языком, – поясняет Алтынай Орынбаева. – Специальное внимание в пособии уделено совершенствованию словарного запаса и культуры речи с соблюдением языковых норм.

При подготовке к печати методичес­кое пособие получило положительное заключение экспертной комиссии Национального научно-практического центра «Тіл-қазына» им. Ш. Шаяхметова в Астане. Учебник «Сөз және сөйлеу мәдениеті» распространен и в центрах обучения языкам в других областях страны. Методика даст возможность сформировать единые стандарты обучения во всех учебных центрах регионов Казахстана.

Пособие обучает прежде всего точности словоупотребления и соблюдению норм литературного языка на всех его уровнях, отметили специалисты.