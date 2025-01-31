Пособие по казахскому языку и языковой культуре издано в Кызылординской области

Қазақ тілі
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Методический портфель Центра обучения языкам Кызылординской области пополнился новым учебным пособием на казахском языке «Сөз және сөйлеу мәдениеті».

фото Нурбике Казикызы

Учебник дополнил ряд новых методических пособий по изучению государственного языка и направлен на повышение качества преподавания казахского языка в образовательных учреждениях региона и страны.

Авторы книги – заместитель директора центра Жаныгуль Ерекешова и глава научно-методического отдела Алтынай Орынбаева.

Как отметила Жаныгуль Ерекешова, основное предназначение учебного пособия – поддержка Концепции реализации языковой политики РК на 2023–2029 годы.

– Методика будет способствовать повышению потенциала развития и статуса государственного языка, облегчит процесс овладения казахским языком, внесет вклад в повышение интереса к изучению и использованию его в повседневном общении, – подчеркнула автор.

Тираж «Сөз және сөйлеу мәдениеті» – 1 000 экземпляров. Издание представлено в качестве нового инструмента, используемого для повышения качества обучения в государственных учреждениях и языковых центрах.

– Особенность изданной методики заключается в том, что она ориентирована на слушателей уровня С1, то есть разработана для совершенствования языковых способностей граждан, свободно владеющих государственным языком, – поясняет Алтынай Орынбаева. – Специальное внимание в пособии уделено совершенствованию словарного запаса и культуры речи с соблюдением языковых норм.

При подготовке к печати методичес­кое пособие получило положительное заключение экспертной комиссии Национального научно-практического центра «Тіл-қазына» им. Ш. Шаяхметова в Астане. Учебник «Сөз және сөйлеу мәдениеті» распространен и в центрах обучения языкам в других областях страны. Методика даст возможность сформировать единые стандарты обучения во всех учебных центрах регионов Казахстана.

Пособие обучает прежде всего точности словоупотребления и соблюдению норм литературного языка на всех его уровнях, отметили специалисты.

#культура #пособие #Кызылорда #казахский язык

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