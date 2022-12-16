Посольство России поздравило казахстанцев с Днем Независимости

Посольство Российской Федерации в Казахстане поздравило казахстанцев с государственным праздником, передает Kazpravda.kz .

Фото: time.kz

Поздравление по случаю Дня Независимости Республики Казахстан опубликовано на официальном сайте посольства РФ:

Дорогие казахстанцы!

С момента обретения независимости 16 декабря 1991 года Казахстан за небольшой в масштабах истории отрезок времени достиг впечатляющих успехов.

Сегодня Казахстан – состоявшееся демократическое правовое государство с высоким уровнем социально-экономического развития, полноправный и уважаемый член мирового сообщества.

Это стало возможным благодаря единству и сплоченности народа Казахстана, его патриотизму и преданности общенациональным ценностям.

Мы искренне радуемся успехам казахстанских друзей и всем достижениям Республики, приветствуем провозглашенный президентом К.К.Токаевым курс на реализацию масштабных политических и экономических реформ в стране.

Москва и Астана не раз подтверждали приверженность линии на дальнейшее укрепление и динамичное развитие стратегического партнерства и интеграционных связей на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела друг друга.

Эти принципы и впредь будут оставаться несущими опорами российско-казахстанской вечной дружбы и союзничества.

Посольство России желает всем казахстанцам крепкого здоровья, успехов, благополучия и процветания!