Пострадавшим от паводков казахстанцам выдали 4 790 домов и квартир

Во всех областях полностью завершено обследование и оценка жилых домов и дачных строений

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правительство держит на постоянном контроле проводимую работу по поддержке пострадавших от паводков жителей и восстановлению жилья. 34 068 семьям выплатили единовременную компенсацию в размере 100 МРП. Всего на эти цели было направлено свыше 12,5 млрд тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

По мере завершения оценки также осуществляются дополнительные выплаты для приобретения утраченных предметов первой необходимости в размере до 150 МРП. На сегодня 21 800 семей получили соответствующие компенсации на общую сумму 9,9 млрд тенге.

На текущий момент во всех областях полностью завершено обследование и оценка жилых домов и дачных строений. Пострадавшим от паводков казахстанцам выдали 4 790 построенных и выкупленных домов и квартир.

Так, построены и сданы в эксплуатацию 323 новых дома. В Северо-Казахстанской области ключи от жилья получили 235 семей, Костанайской – 57, Актюбинской – 26 и в Павлодарской области – 5. Всего в пострадавших от паводков регионах до осени планируется достроить и сдать жителям 2 568 домов, работы ведутся в усиленном темпе.

4 467 домов и квартир приобретены на вторичном рынке и выданы семьям взамен разрушенного жилья. 315 единиц жилья предоставлены жителям Костанайской, 219 – Акмолинской, 1372 – Атырауской, 447 – Актюбинской, 1102 – Северо-Казахстанской, 1004 - Западно-Казахстанской, 6 – Карагандинской и 2 – Павлодарской областей.

По итогам решений комиссий компенсации на ремонт и восстановление жилья получили 8 717 семей на общую сумму 48,2 млрд тенге.

Кроме того, ведутся работы по возмещению ущерба пострадавшему бизнесу. Региональными комиссиями рассмотрены и одобрены 374 заявки субъектов МСБ на общую сумму 5,8 млрд тенге. Объем государственной помощи за павший скот превысил 2,8 млрд тенге.