Пострадавшим от паводков отсрочат кредиты - АРРФР

В Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка рассказали о мерах по оказанию помощи гражданам и предпринимателям, передает Kazpravda.kz

Фото: МЧС

«В рамках поручения главы государства Токаева К.К. об оказании помощи пострадавшим от паводков в 12 регионах, Агентством по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками и микрофинансовыми организациями реализуются мероприятия по поддержке пострадавших граждан, субъектов малого и среднего бизнеса», - говорится в сообщении.

В частности, всем гражданам, отнесенным к категории пострадавших от паводков согласно спискам местных исполнительных органов, будет предоставлена автоматическая отсрочка платежей по кредитам на срок 3 месяца с 1 апреля по 30 июня 2024 года.

По кредитам пострадавших граждан не будут начисляться штрафы и пени за просрочку платежей, возникшую в связи с влиянием последствий паводков.

Всем пострадавшим индивидуальным предпринимателям, а также субъектам малого и среднего бизнеса, для которых паводки повлекли нарушение хозяйственной деятельности, будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам с учетом поданного ими заявления.

«Банками и МФО будет проведен индивидуальный анализ каждого пострадавшего заемщика для оценки влияния ущерба от стихии, нанесенного имуществу и личному хозяйству, доходам и финансовому положению заемщиков, на основе которого будут определены дополнительные меры персональной поддержки по кредитам», - говорят в агентстве.

Как ранее сообщили в МЧС, с начала наступления паводка службами гражданской защиты спасено и эвакуировано более 14 тысяч человек, из них 5,5 тысяч детей. В пунктах временного размещения находятся 5,8 тысяч человек, из них более 2 тысяч детей. Воздушными судами МЧС, МО и Национальной гвардии спасено 1,6 тысяч человек, из них 425 детей.

Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 4,6 млн кубометров талой воды, проведена укладка более 370 тысяч мешкотар и 728 тысяч тонн инертного материала.