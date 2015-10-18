Пострадавшим в ДТП с автобусом в Астане будет выплачена компенсация

Пострадавшим пассажирам в ДТП с автобусом в Астане выплатят компенсацию, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Today.kz
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Кроме того, в ТОО "Астана LRT" заявили, что маршрут данного автобуса не проходит через тоннель на улицу Бараева.
"Данный 32-й маршрут не проходит через тоннель на Бараева. Поэтому факт нарушения правил водителем налицо. Что стало причиной этого нарушения, будут разбираться следователи. Но мы непременно будем держать вопрос на контроле. Всем пострадавшим будет выплачена компенсация", – сказал руководитель отдела пассажирского транспорта ТОО "Астана LRT" Бейбут Есжанов.
Напомним, пассажирский автобус врезался в стену тоннеля
, пострадали как минимум трое. По словам очевидцев трагедии, водителю не были созданы помехи на пути. Пассажиры автобуса предполагают, что водитель уснул за рулем. Сразу же после аварии пострадавших госпитализировали.
По информации пресс-службы ДВД города, по факту ДТП проводится проверка.