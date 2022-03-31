Общество
Построение нового Казахстана – задача в первую очередь молодежи
Муканова Асель
корреспондент

Такое мнение высказали участники аналитического дискурса по обсуждению Послания Главы государства с представителями молодежных организаций.

Председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардан Байманов отметил важность эффективного исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента, в рамках которого поручено разработать конкретные меры по решению системных вопросов в сфере образования, науки, здравоохранения, досуга, прав человека, воспитания детей и общенациональных ценностей.

Положения Послания во многом направлены еще и на тестирование на зрелость доверия и взаимоотношений между молодежью и системой общественных институтов, отношений между обществом и молодым поколением, считает директор НИЦ «Молодежь» Азиз Искаков.

– Вызовы, с которыми столк­нулась республика, указывают на необходимость расширения участия молодежи во всех сферах жизни государства и общест­ва. Общий фокус Послания направлен на изменение архитектуры и политического ланд­шафта. А Казахстан по многим рейтингам проседает именно в таких компонентах, как участие молодежи в общественных и политических институтах, уровень их способности влиять на решения. Есть изменения, но этого недостаточно. Обозначенные в Послании инициативы создают дополнительные социальные возможности для молодого поколения, его включения в общественно значимые процессы, расширения возможностей для реализации потенциала, – отметил он.

Главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Индира Рыстина, разъясняя положения Послания, привела международный опыт. По ее словам, только четыре страны вводят запрет на членство Президента в партии – Эстония, Албания, Беларусь и Турция. Президентам запрещено участвовать в партийной деятельности примерно в 20 национальных конституциях.

Согласно нашей Конституции, Президент не вправе быть депутатом представительного органа, занимать оплачиваемые должности и осущест­влять предпринимательскую деятельность. Теперь в этом списке появится пункт «должен прекратить членство в партии на период своих полномочий».

Меняется форма избрания четырех из шести политичес­ких институтов: районные и городские маслихаты будут избираться по мажоритарной системе, областные маслихаты – по смешанной 50⁄50, в Мажилисе эта пропорция составит 70⁄30. Что касается Сената, то количество назначаемых Президентом депутатов снизится с 15 до 10, в том числе пять из них будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана, а не избраны ею, как это происходит в настоящее время.

Кроме того, количество выборных политических институтов увеличится до восьми: с 2024 года мы будем избирать акимов районов, а акимы областей будут избираться косвенным голосованием.

Эксперт КИОР «Рухани жаңғыру» Аян Сакошев в свою очередь остановился на ответст­венности госорганов. Часть своих полномочий Президент передал Парламенту, призвал усилить работу на местах. Поэтому нужно пересмотреть работу маслихатов, считает эксперт.

– Мы знаем, что госорганы всегда ждут задач от центра, ссылаются на то, что у них нет полномочий решать какие-то вопросы. Но сейчас будут проводиться системные реформы, чтобы больше полномочий было на местах. Усиливается роль маслихатов, они должны быть действенным инструментом решения вопросов, – подчеркнул Аян Сакошев. – В некоторых районах на отстрел собак выделяется больше финансирования, чем на молодежную политику. Нужно заниматься этим. Сейчас есть около 600 молодых депутатов, которые могли бы стать рупором молодежи, отстаивать их интересы. Есть ресурсы и возможности. Необязательно ждать поручений от госорганов, надо самим поднимать актуальные вопросы.

На встрече в режиме онлайн присутствовали руководители молодежных ресурсных центров из регионов, всего их в стране 227. И их роль, по словам Шахмардана Байманова, сейчас особенно важна в информационном освещении программных документов и реформ.

– Нацдоклад 2020 года показал, что только 40–50% молодежи знает о государственных программах. Возможно, какую-то страту молодежи не интересует та или иная сфера. Но проблема есть, значит, программы не доходят до своего потребителя, – сказал председатель комитета. – В ресурсном центре молодой человек должен получать любую информацию: от трудоустройства, жилья, образования до полезного досуга. В рамках законодательства мы продумываем алгоритмы, как можем это сделать. Чтобы та или иная реформа была реализована полностью и качественно, нужны правильная подача и разъяснение. Ресурсные центры должны стать проактивными консалтинговыми центрами, нужна обратная связь.

Если раньше цифры касательно участия молодежи в политической жизни страны были не настолько высоки, то в конце этого года сложится иная картина, уверена замес­титель директора Института общественной политики партии «AMANAT» Динара Садвакасова.

– Послание стало триггером к тому, чтобы больше вовлекать молодежь в политические процессы. Построение нового Казахстана должно лечь на плечи молодых. Нужно сфокусироваться на механизмах реализации Послания, на том, что могут сделать молодые люди для содействия реализации поставленных Президентом задач, – подчеркнула она.

К примеру, можно простым молодежным языком объяснять тонкости мажоритарной избирательной системы, ее плюсы и минусы, в том числе в социальных сетях.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля
Агент иностранной разведки планировал покушение на Президента Казахстана (видео)
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не останется незамеченным"
Рабочий погиб на шахте "АрселорМиттал Темиртау"
Водителя приехавшей на экстренный вызов скорой оштрафовали после жалобы карагандинца – СМИ
Мощный взрыв произошел в центре Баку
Житель Германии 87 раз вакцинировался от коронавируса
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайской области
85 жилых домов подтоплено с начала паводкового периода в Казахстане
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 600 человек
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на видео в Нур-Султане
Уже в трех районах ЗКО объявлен режим ЧС
Повторную индексацию пенсий и пособий могут провести в Казахстане
Как будут учиться школьники в IV четверти, рассказали в МОН РК
Огромный список "побочных эффектов от Pfizer" появился в Сети
Жившего в Казахстане по поддельным документам иностранца задержали в аэропорту Алматы
Не оплатившие налог на транспорт казахстанцы не смогут получать банковские услуги
Какие заметки делал Мухтар Ауэзов во время поездки по США
Еще две страны могут посещать без визы казахстанцы
Глава Минтруда обратился к работодателям с просьбой повысить зарплаты сотрудникам
Очередная авария произошла на ТЭЦ-2 в Петропавловске
Закон о принудительном исполнении планируют разработать в Казахстане
Почему перешедшие на ОСИ казахстанцы пропадают в судах
Украина находится в состоянии масштабной гуманитарной катастрофы
Рамадан-2022: опубликовано расписание оразы по городам Казахстана
Гульмиру Сатыбалды подозревают в хищении 747 млн тенге
В Казахстане впервые применен самый дорогой в мире укол – Zolgensma
Новые реформы Токаева: какую роль в реализации могут сыграть участники молодежного кадрового резерва
О ценах на жилье в Казахстане высказался глава Мининдустрии
Досудебное урегулирование спора между ЧСИ и сторонами могут ввести в Казахстане
Премьер поручил обеспечить внедрение "Атласа профессий" в программы обучения
Последствия аномального бурана в Нур-Султане (видео)
Скандал произошел в эфире австралийского телеканала ABC
Молодая казахстанка руководит сразу двумя заводами сельхозтехники в Костанае
Более 500 тыс. тонн продукции не пропустили в Казахстан
Заявление Зюганова о необходимости защиты прав русскоязычных в Казахстане прокомментировал Куришбаев
Кто такой Увайс Ахтаев и почему он был любимцем Алматы в 50-х годах прошлого века
С 8 марта Аэрофлот отменяет рейсы в Казахстан
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 7 марта
Видео с "отправкой военной техники Казахстана в Украину" обсуждают в соцсетях
"На встречи со мной не надо приглашать чиновников" – Бозумбаев
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 4 марта
"Призываем не поддаваться панике" – Правительство Казахстана сделало официальное заявление
Водителей с наклейками Z, V, O на авто будут задерживать
Слова Токаева о второй республике разъяснил Госсекретарь
О вовлеченности фермеров в преступные схемы заговорили в Северном Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 5 марта
Редкое фото молодого Касым-Жомарта Токаева появилось в Сети
Алгоритм вакцинации от коронавируса изменен. Как теперь будут прививаться казахстанцы
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 марта
Арестована бывшая супруга Кайрата Сатыбалды
Проблемы, с которыми столкнулся Казахстан, требуют безотлагательных решений – эксперт

Читайте также

Происшествия , Общество , Видеогалерея
Спасение пытавшегося сброситься с моста мужчины попало на в…
Происшествия , Общество , Видеогалерея
Более 170 жилых домов подтопило в ЗКО: эвакуированы свыше 6…
Правительство , Общество
Смаилов – казахстанцам: "Ни один актуальный вопрос не остан…
Общество , Видеогалерея
Краснокнижных розовых пеликанов сняли на видео в Костанайск…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021