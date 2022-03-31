Такое мнение высказали участники аналитического дискурса по обсуждению Послания Главы государства с представителями молодежных организаций.

Председатель Комитета по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК Шахмардан Байманов отметил важность эффективного исполнения Общенационального плана мероприятий по реализации Послания Президента, в рамках которого поручено разработать конкретные меры по решению системных вопросов в сфере образования, науки, здравоохранения, досуга, прав человека, воспитания детей и общенациональных ценностей.

Положения Послания во многом направлены еще и на тестирование на зрелость доверия и взаимоотношений между молодежью и системой общественных институтов, отношений между обществом и молодым поколением, считает директор НИЦ «Молодежь» Азиз Искаков.

– Вызовы, с которыми столк­нулась республика, указывают на необходимость расширения участия молодежи во всех сферах жизни государства и общест­ва. Общий фокус Послания направлен на изменение архитектуры и политического ланд­шафта. А Казахстан по многим рейтингам проседает именно в таких компонентах, как участие молодежи в общественных и политических институтах, уровень их способности влиять на решения. Есть изменения, но этого недостаточно. Обозначенные в Послании инициативы создают дополнительные социальные возможности для молодого поколения, его включения в общественно значимые процессы, расширения возможностей для реализации потенциала, – отметил он.

Главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Индира Рыстина, разъясняя положения Послания, привела международный опыт. По ее словам, только четыре страны вводят запрет на членство Президента в партии – Эстония, Албания, Беларусь и Турция. Президентам запрещено участвовать в партийной деятельности примерно в 20 национальных конституциях.

Согласно нашей Конституции, Президент не вправе быть депутатом представительного органа, занимать оплачиваемые должности и осущест­влять предпринимательскую деятельность. Теперь в этом списке появится пункт «должен прекратить членство в партии на период своих полномочий».

Меняется форма избрания четырех из шести политичес­ких институтов: районные и городские маслихаты будут избираться по мажоритарной системе, областные маслихаты – по смешанной 50⁄50, в Мажилисе эта пропорция составит 70⁄30. Что касается Сената, то количество назначаемых Президентом депутатов снизится с 15 до 10, в том числе пять из них будут рекомендованы Ассамблеей народа Казахстана, а не избраны ею, как это происходит в настоящее время.

Кроме того, количество выборных политических институтов увеличится до восьми: с 2024 года мы будем избирать акимов районов, а акимы областей будут избираться косвенным голосованием.

Эксперт КИОР «Рухани жаңғыру» Аян Сакошев в свою очередь остановился на ответст­венности госорганов. Часть своих полномочий Президент передал Парламенту, призвал усилить работу на местах. Поэтому нужно пересмотреть работу маслихатов, считает эксперт.

– Мы знаем, что госорганы всегда ждут задач от центра, ссылаются на то, что у них нет полномочий решать какие-то вопросы. Но сейчас будут проводиться системные реформы, чтобы больше полномочий было на местах. Усиливается роль маслихатов, они должны быть действенным инструментом решения вопросов, – подчеркнул Аян Сакошев. – В некоторых районах на отстрел собак выделяется больше финансирования, чем на молодежную политику. Нужно заниматься этим. Сейчас есть около 600 молодых депутатов, которые могли бы стать рупором молодежи, отстаивать их интересы. Есть ресурсы и возможности. Необязательно ждать поручений от госорганов, надо самим поднимать актуальные вопросы.

На встрече в режиме онлайн присутствовали руководители молодежных ресурсных центров из регионов, всего их в стране 227. И их роль, по словам Шахмардана Байманова, сейчас особенно важна в информационном освещении программных документов и реформ.

– Нацдоклад 2020 года показал, что только 40–50% молодежи знает о государственных программах. Возможно, какую-то страту молодежи не интересует та или иная сфера. Но проблема есть, значит, программы не доходят до своего потребителя, – сказал председатель комитета. – В ресурсном центре молодой человек должен получать любую информацию: от трудоустройства, жилья, образования до полезного досуга. В рамках законодательства мы продумываем алгоритмы, как можем это сделать. Чтобы та или иная реформа была реализована полностью и качественно, нужны правильная подача и разъяснение. Ресурсные центры должны стать проактивными консалтинговыми центрами, нужна обратная связь.

Если раньше цифры касательно участия молодежи в политической жизни страны были не настолько высоки, то в конце этого года сложится иная картина, уверена замес­титель директора Института общественной политики партии «AMANAT» Динара Садвакасова.

– Послание стало триггером к тому, чтобы больше вовлекать молодежь в политические процессы. Построение нового Казахстана должно лечь на плечи молодых. Нужно сфокусироваться на механизмах реализации Послания, на том, что могут сделать молодые люди для содействия реализации поставленных Президентом задач, – подчеркнула она.

К примеру, можно простым молодежным языком объяснять тонкости мажоритарной избирательной системы, ее плюсы и минусы, в том числе в социальных сетях.