Кроме того, намечены капитальный ремонт и реконструкция 110 плотин, водоспусков, распределителей и прочих гид­ротехнических сооружений (ГТС). Предстоит модернизация 14,5 тыс. км оросительных каналов. Наряду с этим запланированы многофакторные обследования технического состоя­ния 557 ГТС.

По информации Ерболата Ибрайханова, в 2025 году Минис­терство водных ресурсов и ирригации занималось осуществлением 147 инфраструктурных проектов (в 2024-м – 137), из которых 53 завершено. Модернизировано 677 км ирригационных каналов, реконструировано четыре водохранилища и три ГТС, построено и отремонтировано 15 групповых водопроводов.

В настоящее время ведется строительство двух водохранилищ в Туркестанской области общей емкостью 69,1 млн кубометров. В стадии разработки – проекты строительства пяти водохранилищ: в областях Абай и Жетысу, а также в Западно-Казахстанской и Карагандинской. Кроме того, разработаны проекты еще по пяти искусственным водоемам в Акмолинской, Жамбылской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях.

В нынешнем году начнется разработка проектов еще восьми водохранилищ в области Абай и Восточно-Казахстанской области.

Большой блок проектов МВРИ намечено осуществить при поддержке международных финансовых институтов. Так, в настоящее время при участии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) осуществляются 59 проектов, в том числе реконструкция 717 км каналов.

Девять проектов реализуются за счет финансирования Исламского банка развития. В целом из намеченных к реконструкции 635 км каналов на 600 км работы уже завершены. В соответствии с меморандумом о сотрудничестве, заключенным между МВРИ и Азиатским банком развития, планируется строительство контррегулятора на Ишиме.

Следует отдельно сказать, что за счет привлечения средств Всемирного банка предусматривается­ увеличение объема Северного Аральского моря и реконструкция водохозяйственной инфраструктуры бассейна Арал-Сырдарья.

В результате претворения в жизнь указанных мероприятий будет обеспечено дополнительное накопление 2,6 млрд кубометров талых и паводковых вод, ввод в оборот 295 тыс. га новых орошаемых земель, снижение на 15% зависимости республики от водных ресурсов соседних государств, а также сокращение потерь воды в ирригационных каналах с 47 до 35%.

В шести регионах республики проведены работы по восстановлению и реконструкции 57 ГТС, пострадавших еще от позапрошлогодних весенних паводков. В рамках этих запланированных мероприятий возведено и укреп­лено 242,9 км защитных дамб.

В итоге существенно снижен риск затопления на территориях, охватывающих 84 населенных пункта с численностью населения более 500 тыс. человек.